Entérate porqué Salud Pública cerró Dermo Stetic Laser Clinic

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Habilitación y Acreditación, emitió una orden de cierre total, pero de manera temporal del centro de salud Dermo Stetic Laser Clinic ubicado en la calle 13 esquina Armando Oscar Pacheco, número 11 Urbanización Fernández en Santo Domingo; la acción se realizó mediante la resolución 030-2019 donde señala el incumplimiento de la Ley General de Salud 42-01 y el Reglamento 138-03 de Habilitación de los establecimientos y servicios de salud.

El personal del Ministerio de Salud, además de verificar que en el centro violaba la ley también incumplía con el reglamento técnico para la habilitación de servicios clínicos y quirúrgicos 000001—17, la resolución 15 que regula el ejercicio de los médicos, cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos en el país, así como la resolución 000009-19 lo cual pone en peligro la salud y vida de las personas ocupantes y pacientes.

Le podría interesar leer: Mujeres víctimas de “mala práctica” médica que han dejado su vida en el quirófano

A través de un boletín de prensa el organismo regulador de Salud detalló que en la inspección encontraron Recursos Humanos de Salud trabajando de manera irregular y no autorizado por el MSP, tecnología no adecuada de acuerdo a los servicios ofertados, sala de cirugías con dimensiones no habilitadas correctamente para realizar procedimientos y falta de soportes en equipos biotecnológicos.

Otras de las debilidades encontradas, tipificadas como graves son la falta de equipos de emergencias y de soporte en lo que citamos: negatoscopio, esfigmomanómetro estetoscopio, oxigeno integrado o tanque de oxígeno, manómetro, oxímetro digital, silla de ruedas, sistema contra incendios o extinguidores.

La institución señaló, además, que la clausura persistirá hasta que los responsables de esta clínica cumplan con las normas de habilitación y los requisitos legales y reglamentarios.