EnteroMix: la innovadora vacuna rusa contra el cáncer y otros avances médicos 

  • Hoy
EnteroMix: la innovadora vacuna rusa contra el cáncer y otros avances médicos 

Rusia ha informado que su vacuna contra el cáncer, «Enteromix», ha completado los ensayos preclínicos, demostrando tanto su seguridad como su alta eficacia.

Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia (FMBA), hizo el anuncio el sábado en el Foro Económico Oriental (EEF) en Vladivostok, según un informe de la agencia de noticias rusa TASS.

Puede leer: DOT creará nuevos carriles autobuses en Brooklyn facilitar transporte a miles pasajeros; dominicanos se beneficiarán

«La investigación duró varios años, y los últimos tres se dedicaron a estudios preclínicos obligatorios», declaró Skvortsova. «La vacuna ya está lista para su uso; estamos a la espera de la aprobación oficial».

Se dice que Skvortsova enfatizó que los resultados preclínicos confirmaron la seguridad de la vacuna, incluso con administraciones repetidas, y su significativa eficacia.

Los investigadores observaron reducciones en el tamaño del tumor y una ralentización de su progresión (entre el 60 % y el 80 %), dependiendo de las características de la enfermedad. Los estudios también indicaron un aumento en las tasas de supervivencia atribuible a la vacuna.

Diversos medios de comunicación también sugieren que la vacuna ha demostrado una eficacia del 100 % en ensayos preclínicos, aunque Newsweek no ha podido verificar esta afirmación.

El objetivo inicial de la vacuna será el cáncer colorrectal, según el informe de TASS.

También se han logrado «progresos prometedores» en el desarrollo de vacunas para el agresivo cáncer cerebral glioblastoma y tipos específicos de melanoma, incluido el melanoma ocular, que se encuentran en «etapas avanzadas de desarrollo», dijo la agencia.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

EnteroMix: la innovadora vacuna rusa contra el cáncer y otros avances médicos 
EnteroMix: la innovadora vacuna rusa contra el cáncer y otros avances médicos 
8 septiembre, 2025
Rusia escala sus ataques con un récord de drones que alcanzan la sede del Gobierno en Kiev
Rusia escala sus ataques con un récord de drones que alcanzan la sede del Gobierno en Kiev
7 septiembre, 2025
¿Humanos pueden vivir 150 años? Presidentes de Rusia y China hablan de alcanzar la inmortalidad
¿Humanos pueden vivir 150 años? Presidentes de Rusia y China hablan de alcanzar la inmortalidad
3 septiembre, 2025
Alarmante es el aumento del cáncer de próstata en Estados Unidos, en los últimos 10 años
Alarmante es el aumento del cáncer de próstata en Estados Unidos, en los últimos 10 años
3 septiembre, 2025
Vladimir Putin y Xi Jinping vuelven a mostrar su unidad frente a Occidente
Vladimir Putin y Xi Jinping vuelven a mostrar su unidad frente a Occidente
2 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo