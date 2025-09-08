EnteroMix: la innovadora vacuna rusa contra el cáncer y otros avances médicos 

Rusia ha informado que su vacuna contra el cáncer, «Enteromix», ha completado los ensayos preclínicos, demostrando tanto su seguridad como su alta eficacia.

Veronika Skvortsova, directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia (FMBA), hizo el anuncio el sábado en el Foro Económico Oriental (EEF) en Vladivostok, según un informe de la agencia de noticias rusa TASS.

«La investigación duró varios años, y los últimos tres se dedicaron a estudios preclínicos obligatorios», declaró Skvortsova. «La vacuna ya está lista para su uso; estamos a la espera de la aprobación oficial».

Se dice que Skvortsova enfatizó que los resultados preclínicos confirmaron la seguridad de la vacuna, incluso con administraciones repetidas, y su significativa eficacia.

Los investigadores observaron reducciones en el tamaño del tumor y una ralentización de su progresión (entre el 60 % y el 80 %), dependiendo de las características de la enfermedad. Los estudios también indicaron un aumento en las tasas de supervivencia atribuible a la vacuna.

Diversos medios de comunicación también sugieren que la vacuna ha demostrado una eficacia del 100 % en ensayos preclínicos, aunque Newsweek no ha podido verificar esta afirmación.

El objetivo inicial de la vacuna será el cáncer colorrectal, según el informe de TASS.

También se han logrado «progresos prometedores» en el desarrollo de vacunas para el agresivo cáncer cerebral glioblastoma y tipos específicos de melanoma, incluido el melanoma ocular, que se encuentran en «etapas avanzadas de desarrollo», dijo la agencia.