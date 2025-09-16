Entidad mejoraría calidad escolar en República Dominicana

Entidad mejoraría calidad escolar en República Dominicana

El Instituto 512 realizó el seminario “Fortaleciendo la Gestión Escolar”, una experiencia de formación dirigida a directores y miembros de equipos de gestión de las Escuelas del Modelo FARO, iniciativa que busca transformar y fortalecer la calidad educativa en República Dominicana.

El encuentro, señala una comunicación, es parte de las acciones de inicio de año escolar y busca fortalecer las capacidades de liderazgo y toma de decisiones de los participantes en tres áreas esenciales: la institucional, la pedagógica y la de relaciones.

Según el texto, la jornada contribuyó a reflexionar y aprovechar herramientas prácticas para consolidar escuelas organizadas, con pedagogía centrada en aprendizajes significativos y con relaciones internas y externas basadas en la confianza y la participación de la comunidad.

Puedes leer: “La calidad de la educación en el país brilla por su ausencia”

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

Publicaciones Relacionadas

Moda Nupcial: 25 años de Bridal Week
Moda Nupcial: 25 años de Bridal Week
16 septiembre, 2025
Dos días donde brillaron las mujeres de RD
Dos días donde brillaron las mujeres de RD
16 septiembre, 2025
Degustación de nuevas propuestas
Degustación de nuevas propuestas
16 septiembre, 2025
Ciudad Colonial, Red de Destinos Inteligentes
Ciudad Colonial, Red de Destinos Inteligentes
16 septiembre, 2025
Harán en República Dominicana cumbre ética inteligencia artificial
Harán en República Dominicana cumbre ética inteligencia artificial
16 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo