Entidad mejoraría calidad escolar en República Dominicana

El Instituto 512 realizó el seminario “Fortaleciendo la Gestión Escolar”, una experiencia de formación dirigida a directores y miembros de equipos de gestión de las Escuelas del Modelo FARO, iniciativa que busca transformar y fortalecer la calidad educativa en República Dominicana.

El encuentro, señala una comunicación, es parte de las acciones de inicio de año escolar y busca fortalecer las capacidades de liderazgo y toma de decisiones de los participantes en tres áreas esenciales: la institucional, la pedagógica y la de relaciones.

Según el texto, la jornada contribuyó a reflexionar y aprovechar herramientas prácticas para consolidar escuelas organizadas, con pedagogía centrada en aprendizajes significativos y con relaciones internas y externas basadas en la confianza y la participación de la comunidad.