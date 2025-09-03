Entidades políticas critican fuerza naval de EE.UU. en Venezuela



Diversas organizaciones políticas del país criticaron ayer “la nueva embestida del gobierno de Estados Unidos de intervenir a Venezuela” y expresaron su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro de no ceder a chantajes y defender la historia y la patria bolivarianas.

Las organizaciones fijaron su posición en rueda de prensa en la que acusaron al gobierno estadounidense de violar de manera vulgar la soberanía venezolana y los principios del Derecho Internacional.

Están representadas por la Fuerza de la Revolución, Partido Comunista del Trabajo, Movimiento Izquierda Unida, Movimiento Caamañista, Movimiento Rebelde y Movimiento Popular Dominicano. También Patria Para Todos/as, Comité de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y el Movimiento de Campesinos.

Asimismo, Las Comunidades Unidas y Fuerza Boschista, Acción Afrodominicana, Movimiento Mocano de Solidaridad con los Pueblos, Comité Patriótico Francisco Alberto Caamaño y Agenda Solidaridad.

Puede leer: República Dominicana designa como organización terrorista al grupo cártel de los Soles

Sostuvieron en que los ocho barcos militares con 1,200 misiles y un submarino que apuntan hacia Venezuela constituyen una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta y no por combatir a los cárteles de narcotráfico latinoamericanos como ha indicado el Gobierno de Donald Trump.

Por la situación, invitan a los ciudadanos a participar en la manifestación pacífica denominada “Concentración En Solidaridad Con Venezuela” el próximo sábado 6 a las 9:30 de la mañana en la Plaza Bolivar en contra el retiro de los barcos y tropas yanquis de las costas venezolanas y caribeñas.