Entidades políticas critican fuerza naval de EE.UU. en Venezuela

  Olga Vergés
Grupos piden defender soberanía. Arlenis Castillo.


Diversas organizaciones políticas del país criticaron ayer “la nueva embestida del gobierno de Estados Unidos de intervenir a Venezuela” y expresaron su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro de no ceder a chantajes y defender la historia y la patria bolivarianas.

Las organizaciones fijaron su posición en rueda de prensa en la que acusaron al gobierno estadounidense de violar de manera vulgar la soberanía venezolana y los principios del Derecho Internacional.

Están representadas por la Fuerza de la Revolución, Partido Comunista del Trabajo, Movimiento Izquierda Unida, Movimiento Caamañista, Movimiento Rebelde y Movimiento Popular Dominicano. También Patria Para Todos/as, Comité de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y el Movimiento de Campesinos.

Asimismo, Las Comunidades Unidas y Fuerza Boschista, Acción Afrodominicana, Movimiento Mocano de Solidaridad con los Pueblos, Comité Patriótico Francisco Alberto Caamaño y Agenda Solidaridad.

Sostuvieron en que los ocho barcos militares con 1,200 misiles y un submarino que apuntan hacia Venezuela constituyen una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta y no por combatir a los cárteles de narcotráfico latinoamericanos como ha indicado el Gobierno de Donald Trump.

Por la situación, invitan a los ciudadanos a participar en la manifestación pacífica denominada “Concentración En Solidaridad Con Venezuela” el próximo sábado 6 a las 9:30 de la mañana en la Plaza Bolivar en contra el retiro de los barcos y tropas yanquis de las costas venezolanas y caribeñas.

Periodista especializada en las fuentes de Educación y Sucesos. También escribe sobre diversas noticias del diario del país. Posee múltiples títulos de diplomados enfocados en relaciones exteriores, periodismo social y forense.

