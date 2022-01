Entra en vigor NYC nueva regla de tránsito para garantizar seguridad peatones

NUEVA YORK.- Para garantizar la seguridad de los peatones en esta ciudad el nuevo Comisionado de Transporte (DOT), el dominicano Ydanis Rodríguez, inició cambios de diseño en mil intersecciones donde ocurre el 79% de accidentes contra los transeúntes “Dado que las intersecciones son el sitio principal de lesiones y muertes de peatones en la Gran Manzana, el DOT realizará las mejoras en las mismas para sean más seguras con señales de tráfico mejoradas, cruces peatonales elevados, espacio para peatones ampliados, entre otras medidas de visibilidad”, expresó el Comisionado Rodríguez. La agencia también anunció una nueva campaña de educación para garantizar que los conductores conozcan las reglas de tránsito que entró en vigor este miércoles. La Comisionada de Policía, Keechant Sewell, comenzó inmediatamente a aplicar medidas más estrictas contra los conductores que no reconozcan la primacía de las personas en los cruces peatonales. “Garantizar la seguridad de las calles y de todos los que las usan es primordial, y este nuevo plan es fundamental para el importante trabajo del NYPD con sus socios de la ciudad”, dijo Sewell. El alcalde Eric Adams se unió a las medidas que han iniciado ambas agencias. “Después de la tragedia de 2021, cuando las muertes por accidentes de tránsito alcanzaron su nivel más alto en casi una década, claramente necesitamos impulsar Visión Zero y rápido”, expresó. “Agradezco a mis dos comisionados por poner este enfoque temprano en la aplicación y el diseño dentro de las intersecciones, donde tenemos las herramientas que pueden y salvarán vidas”. “Los conductores deben saber que en las intersecciones es donde ocurren la mayoría de los accidentes, por lo que, si no conduce de manera segura a través de ellas, los oficiales de la policía se asegurarán de que pague un precio”, precisó Adams. Por su parte, la presidente del Concejo Municipal, Adrienne Adams, precisó que “la protección de los peatones en las intersecciones peligrosas es primordial. Como ciudad, debemos prevenir muertes y lesiones por accidentes de tránsito, y garantizar que nuestras calles sean seguras para todos”, sostuvo. El gerente de políticas y comunicaciones de Tri-State Transportation Campaign, Liam Blank, apoya firmemente esta nueva iniciativa y felicitamos al alcalde Adams y al comisionado Rodríguez por priorizar calles más seguras para todos los neoyorquinos". Añadió que “el año pasado fue el más alto registrado desde 2013 en términos de muertes por accidentes de tránsito, y esta tendencia se ha estado moviendo en la dirección equivocada desde 2018”, estas inversiones específicas para mejorar las calles de nuestra ciudad contribuirán en gran medida a lograr cero muertes por accidentes de tránsito, indicó.