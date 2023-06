Entramos al sexto mes del año, ¿Cómo van tus propósitos?

¿Qué ha sido de tus propósitos de Año Nuevo que te planteaste en diciembre?… Bueno, esta es la pregunta que muchos de nosotros debemos estar haciéndonos, ya que nos encontramos en el sexto mes del 2023.

Y aunque sé que de seguro que algunos han sido capaces de cumplirlos, queremos que los demás se pongan al día.

¿Qué ha pasado con esas metas que no han llegado a realizarse? ¿Por qué no hemos conseguido cumplirlos? En ocasiones, ¡seguro!, lo hemos intentado y no ha podido ser.

Si es tu caso ¡no te preocupes! El especialista en psicología Norcross dio a conocer algunas estrategias para mejorar la motivación y lograr tus propósitos establecidos:

Revisa tu lista de própositos

Propósitos de Año Nuevo (Fuente externa)

2.Medir el progreso por medio de un registro para comparar los avances del cambio; esto se puede hacer siempre y cuando las metas sean medibles.

3.Darse una recompensa por los logros, como disfrutar de un dulce favorito después de hacer ejercicio o salir a comer.

4. “Procurar que nuestro entorno sea propicio para cumplir nuestras metas (como cuando programamos recordatorios) y tratar de no exponernos a situaciones que pudieran desviarnos de nuestro objetivo o que nos impida alcanzarlo”.

5.Es importante rodearse de personas que apoyen para alcanzar las metas y que alienten para seguir adelante cuando la fuerza de voluntad disminuya.

Apoyo (Internet)

6.Establecer la fecha en que se empieza a cambiar la conducta.

Nocross explica que hay propósitos que se pueden cumplir juntos como comer más saludable, hacer ejercicio y bajar de peso, pero hay otros que son de distinta naturaleza y que pueden resultar un fracaso como dejar de fumar y hacer una dieta.

Por esa razón, el problema no radica en la intención sino en el tiempo, esfuerzo y energía que implica realizarlo, por lo cual recomienda comprometerse con propósitos relacionados que no hagan sentirse abrumados o desmotivadas.

(Con información de Infobae)