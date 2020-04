“ENTRE AZUL Y PIEZAS DE ROMPECABEZAS”

Hace apenas dos días fue la fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad como Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo (el 2 de abril), con miras de que se pueda resaltar la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo.

Es preciso definir que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo que a pesar de que puede irse manifestando durante los tres primeros años de vida, perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Y Las manifestaciones clínicas del TEA varían mucho entre las personas que lo presentan, así como su funcionamiento intelectual y sus habilidades lingüísticas. Sin embargo, todas ellas comparten características fundamentalmente en dos áreas del desarrollo y del funcionamiento personal:

COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL

Porque las dificultades de comunicación que pueden presentar se manifiestan tanto a nivel de comprensión como de expresión. Y algunas personas con TEA pueden tener dificultades para relacionarse con los demás, comprender el entorno y desenvolverse en determinadas situaciones sociales.

FLEXIBILIDAD DE COMPORTAMIENTO Y DE PENSAMIENTO

Puesto que las personas con TEA pueden tener dificultades para responder de manera flexible a las demandas de los diferentes contextos y ajustar su forma de pensar y de comportarse.

Se diferencian 5 grandes tipos de autismo, por lo que las personas que lo padecen pueden situarse en cualquier punto del espectro:

Autismo

Síndrome de Rett

Síndrome de Asperger

Trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

Siento que quizás muchos de ustedes se preguntan por qué este trastorno es identificado por el color azul y piezas de rompecabezas, y resulta que este color tiene la peculiaridad de ser “brillante como el mar en un día de verano y otras veces se oscurece como un mar en tempestad”, esta es una forma de graficar lo que le sucede a las personas y familias que se encuentran recorriendo este camino que presenta demasiados desafíos. Las piezas del rompecabezas simbolizan la complejidad, el misterio y el enigma que genera este trastorno; sin que por el momento se conozcan las causas y cura del mismo. Cada pieza del rompecabezas simboliza a la familia, la comunidad y a las-los profesionales en todos los procesos de intervención. Los colores representan la diversidad de presentación y los diferentes niveles, que caracteriza este trastorno. Existen tantos niveles de autismo; así como tantos colores existen.

Nada me gusta más que la siguiente definición: “El Autismo es una forma diferente de entender el mundo”, pero juntos lo comprenderemos mejor porque el Autismo es cosa de todos.

La campaña de este año, en plena crisis de la pandemia del coronavirus en el mundo, se centra en el lema “Puedo aprender, puedo trabajar”. Se reivindica un esfuerzo por parte de las autoridades y de la sociedad a la hora de facilitar el acceso a una educación de calidad con miras a que estas personas puedan desarrollar un trabajo remunerado y ser lo más autónomos e independientes posible.

Resulta, que hace un tiempo apareció un estudio en el que se afirmaba que Newton y Einstein podían haber tenido una forma de autismo leve, el síndrome de Asperger. De igual forma, se rumorea que Bill Gates también tiene este trastorno. Sin embargo, expertos advierten que, aunque las personas que padecen esta alteración pueden alcanzar metas académicas elevadas, su vida queda marcada por las características de este síndrome, huella que no detectan en estas celebridades. Sea esto cierto o no, la realidad es que podemos afirmar que hay personas con este síndrome que alcanzan una adaptación social bastante Buena. A pesar de que el autismo no tiene cura, lo que sí tiene es tratamiento, que de realizarse adecuadamente pueden contribuir eficazmente a su desarrollo y bienestar. El grado de mejoría e integración social no depende exclusivamente de la educación que reciba, puesto que influyen otros muchos factores como: tipo de autismo, grado de afectación y entorno familiar y social. Sin embargo, está demostrado que una educación de calidad es fundamental en el desarrollo de los mismos.