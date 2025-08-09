Entre lágrimas, David Ortiz despide a su padre

Entre lágrimas, David Ortiz despide a su padre

David Ortiz dijo adiós su padre.


Justamente a las 4 y 30 de la tarde llegó David Ortiz para dar el último adiós a su padre Leo.
Leyó desde su celular un relato de lo que fue su vida al lado de su padre.

David contó que Leo soñaba con ser pelotero, y que al final no pudo lograr esa meta.

Desde cuando estaba en la barrida de su madre, Leo soñaba en que llegara un varón para ponerlo a jugar pelota. “El se sentía muy orgulloso de tener a un hijo Cooperstown”, dijo David, y ahí mismo comenzó a llorar, y paró su emotivo discurso.

David contó que su padre lo enseñó a ser persevante, trabajar duro y nunca rendirse.
Cuando el mundo se le desplomaba, ahí estaba su padre.

Leer: David sobre su padre: “era mi amigo, mi confidente”

“Me empujaba, me retaba y siempre quería que yo diera lo mejor de mí”, contó.

La asistencia fue masiva al entierro, aunque David quería que fuera algo privado.

“Siempre vas a estar en mi corazón. En vida siempre traté de ser un hijo ejemplar y eso me tranquiliza”, dijo David.

Mucha gente lloró durante la despedida de don Leo.

Franklin Mirabal

Franklin Mirabal

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

Publicaciones Relacionadas

Entre lágrimas, David Ortiz despide a su padre
Entre lágrimas, David Ortiz despide a su padre
9 agosto, 2025
Américo, el padre que forjó al Big Papi: así marcó la vida de David Ortiz   
Américo, el padre que forjó al Big Papi: así marcó la vida de David Ortiz   
7 agosto, 2025
Fallece Américo Ortiz, padre del expelotero dominicano David Ortiz
Fallece Américo Ortiz, padre del expelotero dominicano David Ortiz
7 agosto, 2025
David Ortiz lanza dardos a Rafael Devers: ¿Tiene razón?  
David Ortiz lanza dardos a Rafael Devers: ¿Tiene razón?  
17 julio, 2025
Dominicanos que han hecho historia en el Home Run Derby  
Dominicanos que han hecho historia en el Home Run Derby  
14 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 7 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 8 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 8 de agosto de 2025

Memorias de la presidenta del Desfile Nacional Dominicano: Becas y logros en la comunidad

Memorias de la presidenta del Desfile Nacional Dominicano: Becas y logros en la comunidad

La Página. Viernes 8 de agosto de 2025

La Página. Viernes 8 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo