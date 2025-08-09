Entre lágrimas, David Ortiz despide a su padre



Justamente a las 4 y 30 de la tarde llegó David Ortiz para dar el último adiós a su padre Leo.

Leyó desde su celular un relato de lo que fue su vida al lado de su padre.

David contó que Leo soñaba con ser pelotero, y que al final no pudo lograr esa meta.

Desde cuando estaba en la barrida de su madre, Leo soñaba en que llegara un varón para ponerlo a jugar pelota. “El se sentía muy orgulloso de tener a un hijo Cooperstown”, dijo David, y ahí mismo comenzó a llorar, y paró su emotivo discurso.

David contó que su padre lo enseñó a ser persevante, trabajar duro y nunca rendirse.

Cuando el mundo se le desplomaba, ahí estaba su padre.

“Me empujaba, me retaba y siempre quería que yo diera lo mejor de mí”, contó.

La asistencia fue masiva al entierro, aunque David quería que fuera algo privado.

“Siempre vas a estar en mi corazón. En vida siempre traté de ser un hijo ejemplar y eso me tranquiliza”, dijo David.

Mucha gente lloró durante la despedida de don Leo.