La influencer Carol Acosta, mejor conocida como «Killadamente», confesó este domingo que a sus 6 años era supuestamente abusada sexualmente por el novio de su madre o por amistades de su padre.

“Esas personas aprovechaban cada momento que tenían solos con nosotras; conmigo y mis hermanas para abusar sexualmente, yo con apenas 6 años me ponían hacerle sexo oral, me amenazaban con que iban a matar a mi mamá, me hacían subirme encima de ellos y me hacían bailar para completar sus orgasmos”, explicó.

Reveló que en ese tiempo su progenitor era alcohólico y su mamá pasaba mucho tiempo trabajando, por lo que no tenía tiempo suficiente para prestarle la debida atención.

La joven dice que dio a conocer esta triste realidad de su infancia, para concientizar a las personas, y que tengan mucho cuidado con quien dejan a sus hijos.

«Yo soy madre y a mí me da mucho miedo a quién yo le dejo a mis hijos. Cuiden a sus hijos», reiteró.

