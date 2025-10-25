Entre lágrimas, mujer relata cómo su esposo murió tras ser incendiado con gasolina

Entre lágrimas y visiblemente angustiada, una mujer denunció que su esposo murió tras ser incendiado con gasolina en el barrio del kilómetro 9 de la avenida Independencia, mientras que el agresor continúa paseándose libremente por la zona.

Rosario Massiel Batista Pérez identificó a la víctima como Cristian Pérez y agregó que tuvo que abandonar su hogar por temor a represalias del presunto atacante, José Miguel Marrero.

«Hasta que mi marido se murió el lunes que pasó porque le dio un paro, porque no aguantó más, y el individuo anda por ahí, amenazándome, yo estoy aquí con mi hija, tuve que dejar todo botado, con miedo, porque anda amenazándome», exclamó Batista Pérez.

Según contó la viuda, el incidente ocurrió la madrugada del pasado domingo 12, aproximadamente a las 2:30 a. m., mientras el hombre regresaba a su hogar luego de compartir con unos amigos del trabajo.

Señaló que José Miguel Marrero atacó a su esposo por sorpresa y le echó gasolina. Posteriormente, cogiendo un insecticida, lo que provocó que incendiara.

Rosario indicó que tuvo que llevar a su marido al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora debido a las severas quemaduras que sufrió tras el siniestro ataque.

En el hospital, el hombre ingresó a la unidad de cuidados intensivos y luego fue entubado debido a problemas pulmonares.

«Parece que mi esposo abrió la boca y ingirió del combustible que le echaron», añadió.

El ataque causó graves consecuencias en la salud del hombre, dejándolo «ciego», «desfigurado» y con los «pulmones explotados». La víctima finalmente falleció el lunes siguiente, tras sufrir un paro.

José Miguel Marrero, acusado del asesinato de Cristian Pérez

La esposa ha manifestado sentirse en peligro, ya que el individuo agresor «anda por ahí amenazándome». Por seguridad, tuvo que dejar su hogar y se encuentra en casa de su hija, con «miedo» porque el agresor anda suelto.

Rosario Massiel Batista agregó que llevo la denuncia a la Fiscalía Municipal de la Carretera Sánchez y esta a la espera que se le haga justicia.