Agua ausente y basura presente: la dura realidad de Villas Agrícolas

Los residentes del sector Villas Agrícolas describieron como “insostenible”, la situación que viven cada día debido a la falta de agua potable.

Según contaron al equipo del Periódico Hoy, el preciado líquido pese a tener días establecidos para ser enviado a cada una de las casas, pocos son los beneficiados de aprovecharla.

Muchos, optan por prender sus bombas eléctricas y así tomarla con más fuerza y cantidad.

A continuación imágenes de la zona:

Agua ausente y basura presente

Otro hecho que les quita el sueño a los moradores de la zona, es la gran acumulación de basura en algunas esquinas del sector, la cual desprende un hedor contaminante.

Allá en la calle 30 la basura de la esquina cuando llueve viene toda para acá”, puntualizó Rellita Pérez.

“Ayer limpiaron todo eso y mira cómo está”, añadió.

Mientras que Liliana Reyes explicó que allá «Barren de aquel lado, pero de este lado ni barren ni recogen la basura. Los camiones se paran en un pica pollo porque les pagan su cuarto, la recogen… ¿y nosotros, pa’ cuándo?»

Aseguraron que “no tenemos ayuda de nadie, estamos huérfanos de autoridad”.

La súplica a las autoridades

Los residentes aseguran que han realizado múltiples denuncias a las autoridades, «pero las soluciones nunca llegan».

