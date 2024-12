Entrega de Bono Navideño: Don José esperó despierto tras una noche de trabajo para recibirlo

Este martes, el programa Supérate realizó un operativo en el sector Villa Francisca para entregar el Bono Navideño casa por casa. Los residentes del barrio, como José Manuel Núñez, esperaron en la puerta de sus hogares para recibirlo.

José Manuel Núñez fue uno de los beneficiarios que esperó en su vivienda para recibir el bono. Relató que, tras enterarse ese mismo día por sus vecinos de que la entrega sería casa por casa, decidió quedarse en casa a esperar, incluso después de haber trabajado durante toda la noche.

Equipo de Supérate coordinand la entrega de los bonos en el sector Villa Francisca (Borojól)/ Foto: José sde León

“Yo amanezco trabajando y vengo a descansar, pero todavía no me he tirado (acostado a dormir), he seguido afanando”, comentó Núñez al Hoy Digital. Añadió que usará el dinero para la compra de alimentos: “En lo que alcance, por lo menos”, señaló.

Por su parte, Antonia Portorreal, de 78 años, recordó que, días antes, había intentado recibir el bono haciendo fila en el sindicato, pero no lo logró. Posteriormente, las autoridades le informaron que el bono sería entregado directamente en su hogar.

Antonia Portorreal. Foto: José de León.

“Nos dijeron que viniéramos para acá, que estuviéramos pendientes que nos iban a resolver en la casa”, comentó.

Portorreal aseguró que destinará el dinero a productos esenciales para su cena navideña. “Un saquito de arroz, pollo, aceite y todas mis cosas”, explicó. También mencionó que no recibe otras ayudas alimentarias, aunque sí cuenta con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

A pesar de sus problemas de salud, la señora expresó gratitud: “Estoy muy bien, gracias a Dios, aunque esté enferma, siempre conseguimos algo que Dios nos da”, declaró a periodistas del Hoy con una sonrisa.

Antonia Portorreal. Foto: José de León.

Hasta por WhatsApp

Otra beneficiaria, Nercida Contreras, explicó que recibió información sobre la entrega mediante un mensaje de WhatsApp enviado por los encargados del programa Supérate.

Nercida Contreras, residente en Villa Francisca (Borojól)/ Foto: José de León.

“Yo tengo la tarjeta de Supérate y ahí le mandan el mensaje de cuando van a dar la tarjeta (bono), cuando sale el gas, cuando sale todo”, explicó. Contreras calificó la organización como eficiente, describiendo el proceso como “rápido y sencillo, casa por casa”.

