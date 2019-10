Entrega de recursos al CMD desata conflictos médicos

En la presente gestión del Colegio Médico Dominicano (CMD) el Gobierno entregó casi RD$177 millones de pesos, los cuales están destinados a cubrir renglones como vivienda, compra de vehículos para las regionales y sede del gremio, así como la entrega del hospital Nelson Astacio, el cual será destinado a cuidar la salud de los profesionales de la salud.

Sin embargo, haber conseguido estas conquistas para los médicos ha desatado una lucha interna y fuertes enemistades entre colegas del presidente del gremio, doctor Wilson Roa Familia, a quien acusan de traidor y de ser un aliado del Gobierno.

En efecto, había una serie de necesidades históricas que datan hasta de 20 años que Roa asumió y junto al gremio que dirige, se reunió con el presidente Danilo Medina para pedir que el Gobierno, para quien trabajan los médicos, asumiera las demandas, explicó Roa, en exclusiva para Hoy.

El Gobierno ha entregado tres partidas de $60 millones, las cuales están destinadas a terminar el proyecto habitacional, el cual fue adquirido con recursos de los médicos, pero no había podido ser terminado por falta de dinero. Se trata de 172 apartamentos, los médicos aportaron 18 millones.

Roa explicó que el presidente Medina le ha entregado partidas para el proyecto habitacional, mientras que la Corporación de Alcantarillado y Acueducto de Santo Domingo (CAASD), entidad que se comprometió con aportar RD$12 millones en la construcción de la planta de aguas residuales y de tratamiento, así como el asfaltado del proyecto habitacional, dijo el presidente del CMD. El proyecto habitacional de los médicos está ubicado en la avenida Jacobo Majluta.

Con los recursos oficiales el proyecto habitacional tendrá los pisos y en unas semanas lo tendrán los 172 médicos, “sin que eso implique haberse vendido a un gobierno”, insistió.

Otra concesión que hizo el Gobierno al Colegio Médico fue la entrega de RD$11.7 millones para la compra de cinco vehículos para las regionales y sede del CMD.

Una comisión compuesta por el doctor Eusebio Garrido, Emigdio Liria y Luis Peña Núñez, hizo la compra de los vehículos y se preparan para hacer la venta de vehículos en mal estado.

Todo el dinero que ha sobrado del entregado por el Gobierno está en las cuentas del CMD, dijo Roa, quien insiste en que todo reposa en resoluciones.

Otra concesión que hizo el Gobierno a los médicos fue la entrega de RD$3.4 millones para la compra de autobuses para las sociedades especializadas.

El Gobierno también entregó al CMD RD$38 millones que son utilizados para capitalizar los planes sociales de los galenos. Ese dinero será entregado en cuatro partidas de RD$9.5 millones.

En lo que concierne al hospital, ubicado en la ciudad de la Salud, se espera que en los próximos días se emita un decreto anunciando la asignación. Roa insiste que se trata de una vieja demanda de los médicos. El centro tendría una administración del Gobierno, los médicos y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), porque será un centro académico.

Roa dijo que las críticas que “llueven” sobre él por parte de grupos que hacen vida en el CMD son porque considera que no fue a cambiar el país desde el gremio, sino a resolver necesidades institucionales. El empleador de los médicos es el Gobierno. La gestión que está a punto de terminar, logró 3000 códigos para médicos ejercer la medicina privada y 2,800 nombramientos en la red pública, de esos 500 fueron por concurso.

No se molesta

El presidente del CMD asegura que no le molestan los rumores y críticas relativas a supuesto pacto con el Gobierno, porque además, logró una resolución de la Superintendencia de Pensiones, mediante la cual, los médicos puedan pensionarse en el sistema de reparto, pudiendo traspasarse desde los planes de capitalización individual. Dice que tiene la conciencia tranquila y no se molesta porque algunos de sus compañeros lo consideren aliados al Gobierno de Medina.