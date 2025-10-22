Asambleísta George Álvarez entrega $3 millones dólares para viviendas en El Bronx

Nueva York. El asambleísta demócrata George Álvarez (D-78) por El Bronx anunció este martes la asignación de US$3,000,000 para Keith Plaza, un complejo de vivienda de 31 pisos con 311 apartamentos, donde residen decenas de familias dominicanas, entre otras etnias.

Álvarez, considerado como uno de los mejores asambleístas ante la Asamblea del estado, precisó que es una importante inversión destinada a mejorar la infraestructura habitacional y fortalecer los recursos comunitarios para las familias en el condado.

Destacó que esta inversión refleja un compromiso continuo para garantizar que cada familia en El Bronx tenga acceso a viviendas seguras, asequibles y de alta calidad. «Esta inversión representa dignidad, estabilidad y oportunidad». «Cada familia merece vivir en un hogar que brinde comodidad, seguridad y una base sólida para construir un mejor futuro», afirmó.

Los fondos, que forman parte de la iniciativa Community Resiliency, Economic Sustainability, and Transformation (CREST), no es solo una inversión financiera, es una inversión moral. Cuando invertimos en vivienda, invertimos en la gente, en familias más fuertes, niños más saludables y vecindarios más seguros», dijo Álvarez.

El asambleísta expresó su agradecimiento al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, a la Presidenta del Condado del Bronx, Vanessa Gibson, y al Concejal Oswald Feliz por su colaboración y compromiso con el progreso del Bronx.

«Quiero agradecer al presidente de la Asamblea, Carl Heastie, a la presidenta del Condado, Vanessa Gibson, por su dedicación y apoyo». «Juntos estamos construyendo un Bronx más fuerte, un proyecto, una inversión y un vecindario a la vez», sostuvo el asambleísta.

En su mensaje final, el asambleísta Álvarez reafirmó su compromiso de seguir impulsando inversiones que fortalezcan a las comunidades de El Bronx. «Estamos unidos, juntos seguiremos creciendo, avanzando y demostrando lo que significa ser «Bronx Strong», hoy y siempre», concluyó.

El presidente de la Asamblea reiteró su compromiso con las iniciativas de vivienda asequible en NYC. «Inversiones como esta garantizan que nuestras comunidades prosperen y sigan siendo lugares donde las familias puedan quedarse y salir adelante», señaló.

Por su parte, Gibson, reconoció el liderazgo del asambleísta Álvarez y su constante defensa de la vivienda digna. «Esta inversión refleja el poder de la colaboración cuando ponemos a los residentes en primer lugar», gracias a su liderazgo El Bronx sigue avanzando con proyectos que generan impacto real», expresó.

El anuncio se hizo durante una conferencia de prensa y presentación del cheque en el Keith Plaza Deck, ubicada en el 2475 de Southern Blvd. en El Bronx.

