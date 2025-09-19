Entregan medalla y certificado “Mujer de Impacto Mundial” a periodista Rose Mary Santana

Miami, FL.- En el marco de las festividades del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, la Confederación Iberoamericana de Comunicadoras Hispanas en la República Dominicana, hizo entrega de la Medalla y Certificado a la periodista Rose Mary Santana, que la designan como “Mujer de Impacto Mundial “, tomando de referencia “sus aportes y trayectoria profesional, impactando a mujeres a nivel global.”

El evento se realizó en la Fiesta de la Hispanidad de la Asociación Glocal en el Hilton Blue Lagoon, que reunió líderes latinoamericanos de relevancia ,así como invitados especiales entre ellos el vicealcalde de la Ciudad de Doral, Rafael Piñeyro, quien también entregó galardones.

La periodista Rose Mary Santana, quien preside actualmente la directiva del Círculo de Periodistas de la Salud CIPESA- EEUU, CEO de RoseMaryNews, recibió de manos de la influyente comunicadora María Jacobo,en representación de la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Comunicadoras Hispanas Johanny Reyes y en su calidad de vicepresidenta, junto a pastora y escritora Lucy Cosme y la virreina Miss Universe Cuba Lisbeth Fernández, los significativos reconocimientos.

“Dedico a mi fenecida madre, mi familia en general estos reconocimientos, que nos comprometen aún más con el ejercicio profesional periodístico y la labor social que debe estar siempre adjunta a ello como ente vital de transformación positiva en la sociedad en general” dijo Santana al recibir los premios.

“Muchas gracias a la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Comunicadoras Hispanas, Johanny Reyes y todo su equipo, por este reconocimiento a nuestra trayectoria, el que atesoro por siempre en mi corazón agradeciendo a Dios por ello, como eje central en nuestra existencia y el que me ha dado segunda oportunidad de vida, tras enfrentarme a cáncer de seno”, subrayó Rose Mary Santana.

El emotivo acto fue centro de atención de medios hispanos, que han destacado la relevancia entre la comunidad hispana en Estados Unidos y donde se resaltaron aportes al crecimiento económico de los hispanos a la gran nación americana, a través de sus esfuerzos laborales sumado a sus aportes culturales entre otros no menos trascendentes.

Entre los países representados en el evento estuvieron además de la República Dominicana, con Omayra Álvarez y las autoridades de la Confederación, Puerto Rico, Colombia, Nicaragua, México entre otros.