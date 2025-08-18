Entrena y quema grasa: Cardio desde la playa con Weny Leonardo y Rony Ubiera

Esta semana, el programa HOY FITNESS presentó una nueva entrega desde las costas de Guayacanes, donde la comunicadora Wendy Leonardo y el entrenador personal Rony Ubiera ofrecieron una rutina de entrenamiento basada en el método Cardio HIIT, diseñada especialmente para realizarse sobre la arena.

El objetivo: maximizar la quema de grasa, tonificar el cuerpo y mejorar la capacidad cardiovascular en un entorno natural y motivador.

“Entrenar al aire libre, especialmente en la playa, no solo aporta beneficios físicos, sino también mentales. Es una forma de reconectar con uno mismo mientras cuidas tu salud”, afirmó Ubiera durante la grabación del episodio.

Beneficios de entrenar en la playa

Entrenar sobre la arena no es solo una experiencia placentera, también representa un reto adicional para el cuerpo. La inestabilidad del terreno exige más esfuerzo muscular, al tiempo que se reduce el impacto en las articulaciones. Además, el contacto con el entorno natural ayuda a reducir el estrés y aumentar el enfoque.

Entre los beneficios más destacados de entrenar en la playa están:

Mayor quema calórica en menos tiempo

Fortalecimiento del core y estabilidad

Mejora del equilibrio y la resistencia

Reducción del estrés mental

Precauciones antes de iniciar

Durante el programa el entrenador Rony enfatizó la importancia de tomar ciertas medidas antes de iniciar este tipo de entrenamiento al aire libre:

Hidratarse bien antes, durante y después del ejercicio

Usar protector solar para evitar quemaduras

Realizar calentamientos dinámicos para preparar el cuerpo

Considerar si entrenar con calzado deportivo o descalzo según el tipo de arena

Cinco ejercicios clave para entrenar en la playa

En el primer episodio de esta serie, Leonardo y Ubiera presentaron cinco movimientos funcionales ideales para realizar sobre la arena. A continuación, un resumen de cada uno:

Burpees: Movimiento completo de alta intensidad que activa todo el cuerpo. Skaters laterales: Trabajo de coordinación y fuerza en el tren inferior. Zancadas caminando: Tonificación de glúteos y piernas con cada paso en arena. Sprints cortos: Aceleraciones explosivas que mejoran resistencia y potencia. Mountain climbers: Trabajo abdominal intenso combinado con cardio.

Cada ejercicio fue ejecutado en intervalos de 30 a 40 segundos, con pausas activas, bajo el enfoque de entrenamiento HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad), ideal para mejorar la condición física general.

La rutina completa ya está disponible en el canal oficial de HOY FITNESS en YouTube, donde los seguidores pueden ver el paso a paso de cada ejercicio y seguir el entrenamiento desde casa o desde su playa más cercana.

