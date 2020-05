Entrevista a Noam Chomsky: El fracaso de la lógica capitalista contra el COVID-19

La crisis del coronavirus pudo haberse evitado porque había suficiente información científica disponible para el mundo, según Noam Chomsky. Hablando desde su casa en auto aislamiento con José Santana, quien ha sido amigo cercano y colaborador de Noam Chomsky durante más de 14 años, el lingüista estadounidense ofreció una breve perspectiva sobre cómo se ha manejado la pandemia.

Noam Chomsky es un lingüista, filósofo, científico cognitivo, historiador, crítico social y activista político estadounidense. Conocido como el padre de la lingüística moderna y el intelectual vivo más influyente, Chomsky es también una figura importante en filosofía analítica y uno de los fundadores del campo de la ciencia cognitiva. Según el “Arts and Humanities Citation Index” entre 1980 y 1992, Noam Chomsky fue el intelectual vivo más citado en ese período y la octava fuente más citada en toda la historia. Las diez principales fuentes citadas durante el período fueron: Marx, Lenin, Shakespeare, Aristóteles, la Biblia, Platón, Freud, Chomsky, Hegel y Cicero.

Chomsky es actualmente Profesor Emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Profesor Laureado en la Universidad de Arizona, es autor de más de 100 libros.

1. JS: La humanidad tiene muchos desafíos, incluidos el calentamiento global, las amenazas de una catástrofe nuclear, las crisis de inmigrantes, entre otros, pero actualmente se nos presenta un fenómeno sin precedentes para la mayoría de los habitantes del planeta, el COVID-19. ¿Crees que esta crisis podría haberse evitado? Y ¿Cuáles son sus orígenes?

NC: La crisis pudo haberse evitado. Después de la epidemia de SARS, en 2003, los científicos sabían que era probable otra epidemia de coronavirus, y que podría ser una verdadera pandemia. También sabían cómo prepararse para ello, así como los científicos de hoy nos informan que es probable otra pandemia grave y que saben cómo hay que prepararse para ella. Pero el conocimiento no es suficiente. Alguien tiene que estar dispuesto a usarlo.

Un candidato es Big Pharma. Tienen enormes ganancias, gracias a los derechos de precios de monopolio que se les otorgan en los “acuerdos de libre comercio” mal etiquetados. Tienen los recursos científicos. Pero están comprometidos por la lógica capitalista y por lo tanto, no hay ganancias en prepararse para una catástrofe futura.

La otra alternativa son los gobiernos, que también tienen los recursos. Pero eso está bloqueado por la plaga neoliberal que piensa que: “el gobierno es el problema”, como declaró Reagan en la década de los 80 con su radiante sonrisa, lo que significa que las decisiones tienen que transferirse del gobierno -que debe responder de alguna manera a la población- a tiranías corporativas privadas que no le responden a nadie.

De modo que el progreso para prevenir ese tipo de pandemias fue bloqueado por la lógica capitalista y el golpe demoledor del capitalismo salvaje.

Luego vinieron las elecciones de varios gobiernos. Obama hizo algunos esfuerzos para prepararse, pero fueron bloqueados por el capital privado. Trump es su leal servidor. Durante sus cuatro años en el cargo, desmanteló sistemáticamente los componentes del gobierno relacionados con la salud y canceló los programas que habrían detectado peligros inminentes. Esos componentes solo sirven para la población, no para la riqueza, las corporaciones y el poder privado, y por lo tanto son prescindibles. Como resultado, Estados Unidos fue excepcionalmente vulnerable y tiene el peor récord en el manejo de la pandemia.

2. JS: Se especula mucho sobre si esta pandemia fue causada por intereses bélicos de una guerra biológica. ¿Tiene esto alguna justificación en la realidad?

NC: La única posibilidad plausible de esas afirmaciones es que el virus pudo haber escapado accidentalmente de un laboratorio de armas biológicas. Una posibilidad, pero que la comunidad científica descarta en gran medida.

3. JS: ¿Crees que COVID-19 pudo haberse desarrollado como consecuencia del cambio climático?

NC: No directamente. Pero el calentamiento global y la destrucción del ambiente han aumentado los contactos entre humanos y animales que viven profundamente removidos de áreas no cultivadas, lo que aumenta la probabilidad de propagación de nuevos virus para los humanos, como parece haber sucedido en este caso.

4. JS: El sistema de salud de los países europeos muestra ser superior al de los Estados Unidos, sin embargo, en países como Italia hubo prácticamente un colapso del sistema de salud pública que superó a China en los casos de muertes causadas por esta crisis. El 1 de abril de 2020, Italia reportó 814 muertes en un solo día, una cifra alarmante para cualquier nación del mundo. ¿Por qué pasó esto?

NC: Hay problemas especialmente en el norte de Italia, donde se centra la epidemia. Por un lado, la población es en promedio considerablemente mayor, más susceptible a la enfermedad. También hubo un importante partido de fútbol que reunió a muchas personas y causó la rápida propagación del virus.

5. JS: Según un artículo publicado en el NYT “El coronavirus podría abrumar a Estados Unidos sin una acción urgente” por James Glanz, Lauren Leatherby, Matthew Bloch, Mitch Smith, Larry Buchanan, Jin Wu y Nicholas Bogel-Burroughs. El artículo cita que: «Estamos viendo algo catastrófico en un nivel que no hemos visto en una enfermedad infecciosa desde 1918″, dijo Jeffrey Shaman, profesor de ciencias de la salud ambiental en Columbia University y líder del equipo de investigación, refiriéndose a la gripe española. “Y requiere sacrificios que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial”. ¿No estábamos preparados en los Estados Unidos para algo como esto?

NC: Deberíamos haber estado preparados, pero no lo hicimos, por las razones que mencioné: (1) lógica capitalista, (2) el impacto de la salvaje variante neoliberal del capitalismo, (3) la criminalidad de la administración Trump.

Estados Unidos es una catástrofe total debido a la pandilla que dirige Washington. Ellos saben bien cómo culpar a todos en el mundo, excepto a sí mismos, y son responsables de la catástrofe. Estados Unidos es ahora el epicentro de la crisis. Es el único país que es tan disfuncional que ni siquiera puede proporcionar datos a la Organización Mundial de la Salud sobre muertes e infecciones.

En febrero, la pandemia ya era bastante aguda. Todos fuera de los Estados Unidos lo reconocen. Justo a mediados de febrero, Trump presentó su nuevo presupuesto para el próximo año. Vale la pena echarle un vistazo de cerca. Más recortes presupuestarios para el Centro para el Control de Enfermedades y otras partes del gobierno relacionadas con la salud, recortando aún más los fondos en medio de una pandemia. Aumentos de la financiación de la industria de combustibles fósiles, más subsidios para destruir la vida humana organizada -no muy lejos en el camino que llevamos-. Y, por supuesto, más fondos para el ejército, que está súper inflado y fuera de control, y más fondos para el famoso muro de Trump.

Eso te puede decir algo sobre la naturaleza de los bufones sociópatas que dirigen el gobierno y el país que lo padece.

Ahora buscan desesperadamente culpar a alguien, culpar a China, culpar a la Organización Mundial de la Salud. Y lo que están haciendo es realmente criminal. Desfinanciando a la Organización Mundial de la Salud, ¿qué significa eso? La Organización Mundial de la Salud trabaja en todo el mundo, principalmente en los países más pobres, se dedica a la salud de madres, de las muertes por diarrea, etc. Entonces, lo que está diciendo es “OK, matemos a mucha gente en el Sur porque quizás eso mejorará mis perspectivas en las elecciones”.

6. JS: Los gobiernos de los países ricos del mundo no deben ignorar la difícil situación de las naciones más pobres que luchan contra el coronavirus. A medida que el coronavirus profundiza la desigualdad, la desigualdad empeora su propagación. ¿Cuál debería ser la responsabilidad de estos países ricos con los países pobres en esta crisis?

NC: Debe haber un internacionalismo genuino, apoyo para aquellos que necesitan ayuda. Lo que realmente vemos es algo bastante notable. Toma el ejemplo de Italia de nuevo. El norte de Italia ha estado en serios problemas. A pocos kilómetros al norte se encuentra el país más rico de la Unión Europea (repito, UNION): Alemania, que se movió rápidamente con acciones y medidas para controlar sus propios problemas. ¿Envió médicos y otra ayuda médica a Italia? Si es así, se ha mantenido muy oculto. Pero Italia recibió una ayuda sustancial de la superpotencia al otro lado del Atlántico: Cuba, que una vez más está demostrando ser el único ejemplo de internacionalismo genuino. Inmediatamente al norte de Cuba se encuentra la mayor superpotencia del mundo, que ha estado trabajando durante 60 años para aplastar a Cuba por medio del terror y la guerra económica. Los Estados Unidos han respondido a los graves problemas de los países más pobres: empeorándolos. Ese es el significado preciso de la decisión del presidente Trump de mejorar sus perspectivas electorales al convertir a la Organización Mundial de la Salud en el chivo expiatorio de sus crímenes contra los estadounidenses, desembolsarlo y avanzar, abiertamente, para tratar de destruirlo por completo. El resultado directo es masacrar a un número desconocido de personas en Yemen, África y otras áreas pobres donde las personas padecen muchas enfermedades, ahora coronavirus, y dependen del tratamiento médico de la OMS, ahora retirada.

Pero como dijo el aliado brasileño de Trump, Jair Bolsonaro, en reacción a las muertes de personas pobres causadas por su vergonzosa respuesta a la pandemia: “¿Y qué?”

Eso nos da una imagen del “internacionalismo”, que puede extenderse de muchas maneras.

7. JS: Aparentemente, algunos CEO de varias corporaciones renunciaron casi al mismo tiempo que comenzó la crisis de COVID-19. Se rumorea que miembros del Congreso de los Estados Unidos tenían información de que se avecinaba una pandemia y que, aparentemente, muchos de ellos llegaron incluso a vender acciones de “comercio interno”. ¿Es eso cierto o es solo un rumor?

NC: Parece haber algo de verdad en ello. No lo he investigado de cerca pero la corrupción es endémica en el mundo empresarial y el gobierno, que se ha convertido en un pantano profundo con la administración de Trump.

8. JS: ¿Cuál será el impacto económico de esta crisis de salud tanto en los Estados Unidos como en el mundo? Se habla de que tendremos que aprender a mantener el “distanciamiento social” entre nosotros durante meses, tal vez años.

NC: El impacto económico seguramente será severo, posiblemente incluso llegando al nivel de la Gran Depresión. En cuanto a otros efectos, queda por verse. Los países donde los gobiernos tienen cierta preocupación por sus ciudadanos han logrado contener las crisis, especialmente en Asia y Oceanía, en mayor o menor medida en Europa. Los países en manos de megalómanos sociópatas, como Estados Unidos y Brasil, están en problemas mucho más profundos.

Una lección importante es que este es otro fracaso colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Un fracaso inconmensurable. Si no aprendemos esta lección, la próxima vez volverá y será mucho peor.

9. JS: Además de la administración Trump y los Republicanos, algunos medios intentan responsabilizar a China de esta crisis, y mas que responsabilizarlos, los culpan. ¿Esto juega un rol geopolítico o es solo parte de los elementos de los medios para desviar la atención?

NC: Los medios están siguiendo el ejemplo de los gobiernos, particularmente los gobiernos que buscan encontrar un chivo expiatorio para sus crímenes. Trump es el ejemplo extremo. En los Estados Unidos, y gran parte de Occidente, de hecho, es fácil volver a despertar la histeria tradicional sobre el Peligro Amarillo.

Los hechos básicos no están en duda. El 31 de diciembre, China informó a la OMS que los médicos habían encontrado una oleada de síntomas similares a la neumonía de etiología desconocida. En diez días, los científicos chinos identificaron la fuente como un coronavirus, secuenciaron el genoma y proporcionaron la información al mundo. Los gobiernos que prestaron atención reaccionaron de inmediato y tienen la situación bastante bajo control, principalmente Asia y Oceanía. En los Estados Unidos, las agencias de inteligencia estaban golpeando la puerta de la Casa Blanca tratando de llamar la atención de Trump. Sin suerte. Finalmente, en marzo, comenzó a prestar atención, probablemente porque el mercado bursátil estaba disminuyendo, amenazando sus perspectivas electorales. No te voy a mencionar la tragicomedia que sigue, causando decenas de miles de muertes. Es mucho más conveniente culpar al peligro amarillo, a la OMS, a los inmigrantes, a cualquiera que se les ocurra. La culpa es ampliamente compartida, pero no hay nada que pueda compararse remotamente con la neoplasia maligna en Washington y el clon de Trump en el principal país de América Latina, Jair Bolsonaro en Brasil.

Para los Estados Unidos, hay cuestiones geopolíticas más amplias. Las relaciones entre Estados Unidos y China son complejas. El proyecto corporativo de globalización neoliberal ha colocado fuentes de suministro abrumadores en China, aunque las ganancias se concentran en casa. Es un trabajo teniendo en cuenta que las multinacionales con sede en Estados Unidos tienen aproximadamente la mitad de la riqueza del mundo, como ha descubierto el economista político Sean Starrs. Al mismo tiempo, el rápido crecimiento de China es muy preocupante para los líderes estadounidenses, que buscan impedirlo, de manera muy pública. Todo esto crea problemas difíciles y peligrosos.

10. JS: ¿Qué recomendación le darías, por un lado, a los gobiernos de los países de América Latina, países como la República Dominicana que dependen tanto del turismo y que sufrirán mucho económicamente? ¿Y a los pueblos de esos países, a los ciudadanos que sufren la pandemia de COVID-19?

NC: Su problema inmediato debe ser el de contener la pandemia. Más allá de eso, es un buen momento para repensar el modelo de desarrollo de la dependencia de la riqueza y el poder extranjeros. Quizás para revivir los programas de la UNCTAD para un Nuevo Orden Económico Internacional e iniciativas relacionadas que sucumbieron a la fuerza imperial y la codicia de las élites latinoamericanas, cuestiones que surgen en todo el Sur Global.

11. JS: Como científico, ¿qué puede decir Noam Chomsky sobre el COVID-19? ¿Un virus, tan pequeño, un organismo microscópico, está controlando a la humanidad en solo un par de meses? ¿Alguna lección para aprender sobre cuán frágil es nuestro equilibrio?

NC: Tengo la edad suficiente para recordar cuándo el polio era un terror, que terminó con una vacuna desarrollada bajo un programa iniciado por el presidente Roosevelt. La viruela fue erradicada. Otros terrores han sido controlados. La grave amenaza de los microorganismos ha sido reconocida durante siglos. El problema no es que el virus sea tan pequeño. Más bien, radica en nuestros sistemas socioeconómicos impulsados por las ganancias, que han creado un sistema global muy frágil diseñado en interés de lossectores muy ricos y corporativos, y bajo el asalto neoliberal de los últimos 40 años, han causado un daño inmenso a lo social y al orden político junto con un gran daño a la mayoría de la población del mundo. El lado positivo es que los problemas fundamentales están bajo el control humano, si el público se organiza y actúa.

No hay forma de predecir lo que vendrá después en términos de nuestra forma de vida. Depende de cómo reaccionará la población mundial a lo que está sucediendo. Esta situación podría llevarnos a estados altamente autoritarios y represivos que expandan la plaga neoliberal aún más de lo que ha sucedido. De hecho, están trabajando en eso ahora mismo. Recuerda siempre, que la clase capitalista no cede, siempre están luchando por más ganancias. Justo en el medio de esto, están pidiendo más fondos para los combustibles fósiles. Destrucción de regulaciones que ofrecen cierta protección.

Recientemente, la Agencia de Protección Ambiental (EE. UU.), que bajo Trump acaba de convertirse en un complemento de los productores de carbón, eliminó las regulaciones que restringen la producción de mercurio y otros contaminantes en el suelo alrededor de las plantas de carbón. Eso significa, “matemos a más niños estadounidenses y destruyamos el medioambiente porque de esta manera podemos obtener más beneficios para las compañías de carbón”, que, por supuesto, están destruyendo el medioambiente. Eso es lo que hacen constantemente. Todos los días, no se detienen. Y si no hay fuerzas sociales que se les opongan, será el mundo el que caerá.

12. JS: Una pregunta fuera del ámbito político, sociológico o antropológico, si lo desea, tal vez una pregunta filosófica o espiritual para tratar de comprender tu proceso de razonamiento. Cuando vemos la naturaleza y observamos todos los rangos de interacción en nuestro sistema de organismos y especies, depredadores que sobreviven alimentándose de seres más débiles, baterías que interactúan con el medioambiente, virus que matan humanos, insectos, plantas, seres vivos, todo eso en un sistema articulado por miles de millones de años, esto que llamamos naturaleza. Podríamos decir “La vida es asombrosa y hermosa”. Pero cuando Noam Chomsky piensa en todo esto, ¿cómo lo visualizas en tu mente científica y analítica y qué significa para ti?

NC: Yo intento visualizarlo exactamente como lo que es. De la misma forma que si alguien preguntará qué significa para mí que los cuerpos caen a un ritmo independiente de la masa o que los leones matan gacelas, etc., esperaría que me dieran una explicación detallada de cuál es la pregunta.

13. JS: Bien, para ser más especifico y explicar más, te preguntaría: ¿Cuál es el significado de todo este sistema que llamamos naturaleza? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Naces, creces, te reproduces y mueres?

NC: El significado de la vida es lo que haces con tu vida. Esa pregunta nunca le va a surgir a los dos perros que duermen tranquilamente a mis pies, quienes instantáneamente se despertarán emocionados si hago un movimiento y pensarán que tal vez los voy a sacar.

14. Entonces, eso significa que solo nosotros, como seres humanos, somos capaces de reflexionar sobre nuestra propia experiencia (vida) y por eso tenemos una inclinación natural a querer darle sentido a nuestra vida. Entonces “del polvo venimos y en polvo nos convertiremos”.

NC: ¿Te parece que eso pueda ser controversial?

15. JS: No. No es controversial, pero nos hace reflexionar sobre el optimismo. Si no hay ninguna razón (significado intrínseco en la vida) que nos motive a levantarnos todos los días y luchar por el bienestar de la humanidad, si al final del día la realidad es que “del polvo venimos y en polvo nos convertiremos” y es un asunto de resolución puramente personal, una decisión individual. ¿De dónde nos nacen los valores que nos invitan a ser libres, a luchar contra la desigualdad y la injusticia?

NC: Nadie comprende nada acerca de la fuente de nuestros valores, pero están ahi, firmemente arraigados en nosotros, de la misma forma que los astrofísicos entiende que el 95% del universo existe aunque no lo puedan encontrar.

16. JS: Recuerdo que una vez me mencionaste que Ernst Mayr, en un debate con Carl Sagan, dijo que “la inteligencia humana era una mutación letal”. Tu vienes de una familia de origen judío, aunque sé que no estás afiliado a ninguna religión, vienes de una tradición judía. Los líderes de diferentes religiones, incluidos judíos, musulmanes y cristianos, profetizan que el mundo se va a acabar y que todos vamos a llegar a su fin. Por otro lado, el cambio climático es una realidad irreversible, las posibilidades de destrucción nuclear son muy reales y ahora con la pandemia del covid-19 vemos con nuestros propios ojos lo frágil que es la especie humana. A simple vista parecería que la religión y la ciencia nos han llevado a las mismas predicciones dramáticas. ¿Qué piensas sobre esto?

NC: Esa fue mi paráfrasis de Mayr y pensar en lo que podría implicar. Las religiones que conozco incorporan alguna forma de eternidad. Pero las predicciones que no se basan en evidencia y razonamiento sólido no tienen ningún interés científico, aparte de informarnos sobre la mente humana y cómo lidiar con problemas más allá de su comprensión racional.

17. JS: ¿Crees que es posible que exista una conspiración detrás de la pandemia del covid-19?

NC: No existe ni una pequeña partícula de evidencia de eso.

18 JS: ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu visita a la República Dominicana hace ya más de 12 años?

NC: Hace tanto años que realmente no podría mencionar algo específico en este preciso instante, tendría que invertir un poco de tiempo en recordar los detalles.

En esos años, los viajes fueron tan intensos que hay cosas importantes (conversaciones y discusiones) que caen en una especie de área de confusión.

Excepto quizás el excepcional calor humano de tus compatriotas dominicanos, la sencillez y cordialidad de la gente, en unos días que fueron relajantes, la belleza de playas, la comida y el sol. Eso realmente lo recuerdo muy bien, porque era algo tan fuera de lo común. Sin olvidar mencionar a los dos amigos que nos llevaron a conocer la Provincia de Samaná, ambos fueron excelente acompañantes y amistosos. Por eso inicialmente me referí solo a las conversaciones y discusiones.

Te daré un ejemplo. Una vez volé a Michigan State University para dar una charla sobre la guerra de Vietnam. Cuando la gente se reunió conmigo en el aeropuerto, algunos me parecían vagamente familiares, lo cual era extraño, ya que no recordaba haber estado allí antes. Resultó que había estado allí cuatro veces en los dos años anteriores. Eso te puede dar una idea de lo intensa que eran las jornadas.