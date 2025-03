El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED) aseguró que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar ya está funcionando en un 70%, y el restante 30% está en su etapa de conclusión, por lo que da por un hecho que en el mes de agosto el complejo de salud pública estará concluido y entregado.

El ingeniero Carlos Bonilla explicó que lo único que queda pendiente es la terminación del edificio C, que es donde funcionará el Hospital Clínico Quirúrgico, que se trata de un centro hospitalario bastante amplio, el más grande del país, y estará listo para agosto, lo que implica que la citada obra estará concluida al 100% para esa fecha.

Bonilla insistió en que la planificación que tiene la institución que dirige es que los trabajos serán finalizados este año.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D`AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el alto funcionario destacó el avance que experimentan los trabajos de construcción, ampliación y remodelación de otros centros hospitalarios en distintos puntos del país.

Agregó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha entregado 29 centros de salud, incluyendo diez hospitales, 11 Centros de Atención Primaria y alrededor de 650 camas hospitalarias que han puesto al servicio de la población.

“Recientemente entregamos el hospital de Jarabacoa que hacía más de diez años que la población lo estaba reclamando, lo que implica el gran impacto que ha tenido el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones a favor de la familia dominicana, a pesar de que es una institución de reciente creación”, destacó el ingeniero Bonilla.

En tal sentido, indicó que en el hospital regional Antonio Musa de San Pedro de Macorís, el 80% de lo que fue el alcance original del proyecto está entregado; muchas de las áreas están reformadas, pero es bueno señalar que cuando un hospital está en funcionamiento, es decir, está atendiendo pacientes, la única manera de hacerlo es trabajar por áreas, porque en lo que se repara una, la gente se tiene que mudar a la otra, para luego retornar al área reparada, debido a que el centro no se puede cerrar.

“Entonces, ya el hospital Musa, que estaba totalmente destruido al principio de la gestión, está renovado en un 80%. La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el 70% ya está funcionando; solamente falta el 30% que tiene que ver con un edificio, el edificio C, que es el hospital Clínico Quirúrgico, que es un centro hospitalario bastante amplio, el más amplio del país, y ese va a estar listo para el mes de agosto”, reiteró el profesional de la ingeniería.

Sobre el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, el titular del MEVID recordó que, ante una idea del presidente Luis Abinader de crear una Red de Traumas, que es un hospital traumatológico, “se licitó el año pasado, y yo lo voy a visitar próximamente”. Es un hospital que tiene un ritmo de construcción bastante bueno; ya se ven muchos avances en la obra, pero hace apenas cerca de un año que se comenzó, o sea, no es una edificación que tiene mucho tiempo”.

Con respecto al hospital regional universitario José María Cabral y Báez de Santiago, Bonilla explicó que este gobierno remodeló la emergencia, la cual ya está lista y se va a entregar próximamente; se está construyendo un hospital traumatológico en Higüey que también será entregado muy pronto; en Mao Valverde se está haciendo uno, el de Azua lo entregó el Servicio Nacional de Salud, que fue la institución que lo construyó, mientras la institución que dirige está reformando el de Dajabón, Nisibón y Villa Vásquez.

En cuanto al hospital Padre Billini, ya están concluidos los trabajos, y lo que se está haciendo es que se compró una casa para construir una emergencia nueva, que nunca la había tenido, y esa obra se va a entregar en 45 días.

Edificación de la cárcel Las Parras.

Dice en junio se entregará primera etapa de Las Parras; hubo que demoler dos edificaciones cárcel Pedro Corto

El titular del MIVED prometió que en los próximos meses esa institución entregará la primera etapa de la cárcel de Las Parras, la cual tiene capacidad para albergar 2,500 privados de libertad; se entregará un ala de alojamiento y la parte administrativa, y será entregada entre los meses de junio y julio.

Sobre la cárcel de Pedro Corto, reveló que hubo que demoler dos edificaciones, porque no cumplían con las normas de construcción, y podrían tener problemas en un futuro, por lo que se procedió a demolerlas y construirlas de nuevo.

“Hay cosas que no se ven, pero cuando uno recibe una obra y la va a terminar, hay que garantizar, como último que la termina y la entrega, que las cosas que se hicieron estén bien, porque es el nombre de uno que está en juego, y por eso estamos tomando ese tiempo para determinar minuciosamente que todo está bien hecho. Esa cárcel se va a entregar este año, pero hay cosas que tenemos que arreglar”, aclaró el funcionario.

Retomando el tema de Las Parras, Carlos Bonilla explicó que a final del presente año se entregará una segunda etapa, y ya para el segundo trimestre del 2026 será entregada la cárcel completa.

“Si el proyecto se hubiese diseñado desde el principio en esta gestión, quizás no se hubiese elegido ese lugar para hacer esa cárcel, se hubiese elegido otra, pero en ingeniería todo se puede, porque han construido aeropuertos en el océano; lo único que todo sale más caro, esa es la realidad, y en el caso de la cárcel de Las Parras nosotros estamos tomando todas las previsiones para que en ese lugar que se eligió construir, se preserve la inversión que hizo el pueblo dominicano”, aclaró el funcionario.

Otros logros del MEVID son las 9,000 viviendas construidas y entregadas con sus títulos, y en el programa Dominicana se Reconstruye se han reparado casi 52,000 viviendas, donde se reparan el techo, las paredes y se cambia el piso de tierras por cemento en las viviendas impactadas.

También tienen la responsabilidad de construir las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ya se han entregado tres, en Hato Mayor, Baní y Azua; y próximamente se entregarán Cotuí, Neyba y Santiago Rodríguez, y se trabaja en la extensión de Santo Domingo Este.

Revela: Programa Vivienda Feliz es transferido del Ministerio de la Presidencia al MIVED

El programa Vivienda Feliz, una iniciativa del presidente Luis Abinader para soluciones habitacionales de bajo costo, que estaba adscrito al ministerio de la Presidencia, ha sido transferido al ministerio de Vivienda y Edificaciones, reveló el titular de esa cartera.

“El proyecto Familia Feliz que estaba en el ministerio de la Presidencia pasó al ministerio de la Vivienda; nosotros estamos en un proceso de transición para verificar qué es lo que nos están entregando, pero eso se produjo en la semana que concluye”, sostuvo el ingeniero Carlos Bonilla.

Indicó que requieren un periodo de tiempo relativamente breve para conocer lo que están recibiendo, y todo lo que van a hacer lo harán con rapidez y celeridad para que las personas no resulten perjudicadas.

“Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que eso salga rápido, pero es evidente que algún tipo de revisión hay que hacer antes de emitir cualquier erogación de fondos, para nosotros estar seguros”, señaló el funcionario.

Admitió que hay una continuidad de Estado, porque se trata del mismo gobierno, y por ende, dio seguridad de que ese proceso se hará bastante rápido.

Bonilla aclara que compra terrenos del Canódromo lo hizo en pasado gobierno del PLD

Ante las críticas que ha recibido el ministro de Viviendas y Edificaciones por la compra de los terrenos donde funcionaba el Canódromo, el funcionario aclaró que dicha transacción se hizo en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.

“En su momento dimos la explicación de que eso se compró cuando yo no era funcionario; incluso, se hizo cuando el gobierno anterior era el que manejaba este tema. Se compró al precio que se publicó en el periódico, el solar queda al lado de un proyecto que yo desarrollé, y es natural que uno quiera seguir construyendo otro proyecto en el terreno más aledaño”, explicó el ingeniero Carlos Bonilla.

Precisó que todo se hizo bajo las normas y procedimientos del Banco Central, que en su momento dio todas las explicaciones de lugar, y ahí no hay nada que temer, ni ocultar, porque todo se hizo muy transparente.

“Compré en el gobierno anterior”, respondió de manera enfática el alto funcionario, al insistirle con la pregunta sobre la fecha en que adquirió el citado terreno.

Explicó que sus empresas en la actualidad son manejadas por un fideicomiso, el cual tiene un gerente, porque por la función de ministro que ostenta no puede asumir esa posición. Aclaró que es el accionista principal y está informado de los temas macro, pero no de los detalles por asuntos de tiempo, y de que ya ese no es su rol, debido a que está desempeñando una función pública.

Sobre las críticas que recibió por haber ido a Albania, Bonilla dijo que viajó en su condición de ministro, y fue a ver una tecnología nueva de construcción, a ver si le podía servir al país.

Respecto a que fue hacer una transacción que involucraba la compra de 10,000 viviendas, dijo que eso fue un rumor, «porque ni el presidente de la República puede hacer eso, debido a que tal cosa habría que hacerla a través de una licitación, razón por la cual ese no fue el móvil del viaje».