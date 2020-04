ENTREVISTAS LIVE OTRA ALTERNATIVA EN AISLAMIENTO

En este proceso de aislamiento que vive el mundo, muchas figuras han descubierto o mostrado facetas distintas a las que tienen acostumbrado a su público. Dos de estas figuras son los cantantes René y Miley Cyrus, quienes a través de Instagram Live han estrenado una especie de programa virtual en el que entrevistan a grandes personalidades del entretenimiento y la política.

Y no se trata de cualquier proyecto. En el caso de Cyrus su programa “live” en Instagram lleva por nombre “Bright Minded”, y por este espacio han pasado ya figuras de la talla de Demi Lovato, Amy Schumer, su propio padre, Billy Cyrus, Ellen Degeneres, Reese Witherspoon, Dua Lipa, Hilary Duff, Paris Hilton, Alicia Keys, Diplo, Anitta, Kerry Washington, Elton John, entre otros.

En “Bright Minded”, que inició el pasado 17 de marzo, la cantante les pregunta de todo a sus invitados y algunos hasta han hecho importantes revelaciones, como fue el caso de su última invitada, la cantante Selena Gómez, quien confesó que padece de trastorno bipolar.

Miley, sin duda, que ha creado una interesante opción para los 106 millones de seguidores que amasa en Instagram, quienes encuentran un contenido novedoso para pasar parte del aislamiento.

Otro que sigue captando los focos internacionales es el puertorriqueño René Pérez. Tras el “boom” causado por su controversial canción “René”, el cantante ha iniciado una serie de entrevistas a grandes políticos que lo han llevado a intercambiar ideas con el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el presidente de Argentina, Alberto Fernández y Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador.

Algunas figuras dominicanas también han optado por usar la herramienta de Instagram Live para llevar información en vivo a sus seguidores. Así lo ha hecho Evelyna Rodríguez con sus “Live Talks” quien conversa cada día a las 6:00 de la tarde con diversos profesionales y figuras del entretenimiento.

Al preguntarle a Evelyna sobre su motivación para iniciar con estos “en vivo”, respondió: “La verdad fue por algo personal. Los primeros días de confinamiento no podía dormir y estaba somatizando síntomas porque veía tantas noticias, de todas partes, que me estaban afectando y pensé que muchos estaban pasando por lo mismo, así que empecé a buscar orientación para mí y dije ‘¿porque no hago un ‘live’ con la psicóloga Heidy Camilo y que nos sirva a todos?’ Así empezó la ola de gente diciéndome lo que les pasaba y empecé a buscar amigos y especialistas que pudieran orientar para hacer este crítico momento algo más llevadero”.

La conductora de “Una vía” también destacó que el mayor aporte que hace con este proyecto “es orientar, aprovechar esta herramienta tan cerca para informar y ayudar a los demás; hemos hablado de todo, desde las consecuencias del encierro, la vida en familia, ayudar a los más pequeños a ser productivos, técnicas para alimentarnos mejor y administrar nuestra despensa, derechos laborales, hasta ahora van dos semanas de información diaria, pero la que más me impactó fue el “global talk”, donde uní por Instagram a seis amigos que estaban en puntos críticos de la epidemia en España, Italia, Estados Unidos y Colombia. Ese día hasta lloramos porque al final, a pesar de la distancia, todos estamos bajo el mismo techo”.

A esta lista se unió Luz García con sus “Live de Luz”, por donde han pasado “coaches”, políticos, doctores y figuras del entretenimiento al igual que el comunicador Jhoel López.