Envía a juicio de fondo al payaso Kanqui por abuso sexual contra menores

Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido por su personaje el payaso Kanqui, fue enviado a hoy a juicio de fondo por abuso sexual en perjuicio de varios jóvenes que para entonces eran menores de edad.

La medida fue adoptada por la jueza, Kirsy Méndez, del Juzgado de la Instrucción de Santiago, quien decidió además ratificar la medida de prisión preventiva en contra del acusado.

Kanqui guarda prisión desde abril del año pasado, cuando el Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago lo envió a la cárcel de Najayo-Hombre por tres meses, como medida de coerción, por agresión sexual contra los menores que laboraban en su programa de animación infantil.

“Estoy celebrando algo…, miren. Hay algo que gracias a Dios he sido librado de ese expediente…, no tengo nada que ver con la red que se decía. No tengo nada que ver con eso”, expresó Núñez Morel en ese momento, tras su salida del tribunal.