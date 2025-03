Envían a juicio de fondo varios de los implicados en muerte de agricultor de Constanza

El Juzgado de Instrucción del municipio Constanza, en la provincia La Vega, envió a juicio a las tres personas acusadas de la muerte y ocultamiento del cadáver del agricultor Francisco Ortiz Báez, quien fue asesinado en abril de 2024 tras oponerse a la extracción de arena del río Tireo.

No obstante, el magistrado determinó que la muerte, que incluyó cuatro disparos, golpes contusos, el ocultamiento del cadáver y su posterior incineración, no constituye asesinato ni asociación de malhechores. «Estas acusaciones fueron desestimadas por no haberse demostrado un concierto de voluntades, es decir, se trató de un hecho aislado», explicó Alberto Payano, abogado defensor.

«No contempló el tema del ocultamiento del cadáver, en la arquitectura del crimen, si bien el establece que hubo un simple homicidio, donde se ve ese entramado», agregó.

En su fallo, el juez Fernández también aceptó la querella con constitución en actor civil y gran parte de los elementos probatorios presentados en la defensa.

Asimismo, decidió mantener las medidas de prisión preventiva para los imputados, considerando la gravedad de los hechos y la falta de pruebas suficientes para su liberación.

El auto de apertura a juicio se emite once meses después de la madrugada del 11 de abril de 2024, cuando el acusado Andy José Antonio Payano, siguiendo instrucciones de Reinaldo Cruz, disparó cuatro veces contra el agricultor, quien intentaba impedir la extracción ilegal de arena del río Tireo.

Luego, Payano, junto a Félix Antonio Bello Holguín, trasladaron y ocultaron el cadáver en una zona deshabitada entre las provincias de Azua y San José de Ocoa, donde prendieron fuego al cuerpo para ocultar los rastros del crimen.

