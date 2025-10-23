EO anuncian próximos abridores

Las Estrellas anunciaron su rotación de lanzadores abridores para sus próximos cuatro partidos, a partir de este jueves, cuando se reanude el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, dedicado al inmortal del deporte Juan Marichal.

Este jueves (7:30 p.m.), las Estrellas tendrán como su lanzador abridor al zurdo Enny Romero, frente a Águilas Cibaeñas, en el Estadio Tetelo Vargas.

En ese mismo estadio, las Estrellas recibirán el viernes (7:30 p.m.) a Tigres del Licey, equipo que tendrá de frente a Esmil Rogers (1-0), en el montículo.

El sábado (5:00 p.m.), el conjunto verde irá al Estadio Quisqueya Juan Marichal para enfrentar allí a los Tigres. Su lanzador abridor será el zurdo Sean Nolin.

El domingo (5:00 p.m.), los pupilos de Fernando Tatis viajarán al Estadio Julián Javier, para medirse a Gigantes del Cibao. Su pitcher abridor será Nate Antone.

El torneo sigue hoy jueves.