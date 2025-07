Ephoro presenta “Tal Vez”, una búsqueda sincera entre el deseo y la verdad

La banda dominicana Ephoro lanza “Tal Vez”, una canción que reflexiona sobre la contradicción entre lo que creemos querer y lo que realmente deseamos. Con una lírica directa y poética, el tema se convierte en un llamado a la autenticidad.

Versos como “Analiza tus deseos. Actualiza tu pasión” y “Lo que no te interesa, multiplícalo por los dos” cuestionan si nuestras metas son verdaderamente nuestras o si responden a presiones externas. El estribillo “Tal vez, no sé. Tal vez no lo sé” resume esa duda universal, mientras imágenes como “sombras que ocultan lágrimas y maquillan la piel” reflejan la costumbre de reprimir lo que sentimos.

La canción está acompañada de un video musical impactante, dirigido por Luis Rubén González, con diseño de producción a cargo de Félix Leites. El rodaje se realizó en la finca de la familia Cordero Medina (Rubén Cordero y Lorena Medina), en La Cumbre, creando un ambiente visual honesto y poderoso. La producción general fue realizada por PosicionateRD.

“Tal Vez” fue producida por Sadinoel Julián. Las voces fueron grabadas por Ariel Sánchez y la mezcla estuvo a cargo de José Alejandro Bordas.

Con “Tal Vez”, Ephoro nos recuerda que la verdad a veces duele, pero también libera. Una canción para quienes no temen enfrentarse a lo que sienten.