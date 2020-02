Epidemióloga aclara mascarillas comunes no son recomendables en caso coronavirus

Las mascarillas comunes utilizadas para procesos quirúrgicos, no son las más convenientes para protegerse del riesgo de contraer coronavirus o Covid 19, sino que la recomendable es la n95, recomendada por la Organización Mundial de Salud, porque está fabricada con un material especial que no permite expansión de las gotas de salivas.

Las consideraciones fueron expresadas por la médico epidemióloga Jacqueline Medina, quien aprovechó para indicar que esas personas que se pueden ver en algunas partes usando mascarillas pudieran ser por prescripción médica, por tener una condición de salud que la hace más vulnerable.

La doctora se quejó de que hasta el momento no ha visto campañas de orientación dirigidas a la población.

Aclaró que no se trata de alarmar, sino de informar porque una información correcta y oportuna no se convierte en alarma

“Es importantísimo que el Ministerio de Salud esté ya informando hacia dónde debe acudir la persona que comience a sentir síntomas gripales diferentes al resfriado común”, valoró.

Agregó que a esto se suma el contexto de la poca atención que en ocasiones pone la población a los informes emanados del sector salud.

Reconoció que el Ministerio ha emitido información sobre el protocolo sobre la vigilancia epidemiológica, pero que esa información es para la clase médica.