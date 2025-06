Epidemiólogo considera que ante la temporada ciclónica, hay que hacerle frente a la basura en SPM

El doctor Goldny Mills, médico epidemiólogo, dijo que ante el inicio de la temporada ciclónica, la cual será intensa y cargada de amenazas, una de las medidas preventivas de más urgencia, es hacerle frente a la basura.

Indicó que es necesario enfrentar el desorden y el descuido ambiental que asfixia las calles de San Pedro de Macorís, por lo que las autoridades correspondientes tienen que actuar con rapidez y firmeza.

“Una de las medidas preventivas de más urgencia y que no admite excusa y demoras, es declararle la guerra a la basura. La idea es enfrentar el desorden que existe en esta ciudad con la gran cantidad de basura acumulada en diversos puntos” expresó el alcalde Ortiz.

Señaló que el Gobierno consciente del riesgo de una crisis sanitaria y ambiental, ya lo ha advertido. Sostuvo que los fenómenos como las lluvias torrenciales y el arrastre del polvo del Sahara pueden agravar el escenario y desencadenar una emergencia de salud pública si no se actúa con rapidez y firmeza.

El galeno explicó que la acumulación de residuos en calles, aceras y otros lugares, no solo representan una vergüenza urbana, sino que es un caldo de cultivo a las plagas, enfermedades y la degradación ambiental, por lo que el manejo inadecuado de los desechos sólidos multiplica los focos de contaminación y expone a miles de ciudadanos a infecciones y epidemias.

Entiende que por esa razón no basta con acciones aisladas o reactivas, la solución debe ser estructural, sostenida y multisectorial. No podemos seguir esperando una tormenta para actuar, este es el momento de pasar del discurso a los hechos, de combatir la basura no solo como un desecho sino como un enemigo que amenaza la salud, la dignidad y la seguridad de nuestras ciudades.

Considera que la guerra de la basura y a la basura debe ser declarada y todos debemos alistarnos en ese frente.