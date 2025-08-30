  Equipo de Brasil y sexteto voleibol RD: chocan este domingo a 9:30 am en Mundial

El sexteto femenino de la República Dominicana, “Las Reinas del Caribe”, se medirá este domingo en los octavos de finales ante el combinado de Brasil, a las 9:30 de la mañana (hora dominicana) del Campeonato Mundial de Voleibol, que celebra la Federación Internacional de Voleibol.

Ambos equipos se juegan su pase a los cuartos de finaljose para seguir avanzando en la contienda mundialista.

Brasil, número dos en el ranking mundial, compitió en el grupo C en la fase preliminar, y terminó de manera invicta con tres victorias sin derrotas.

Mientras que las dominicanas, que ocupan el puesto número 11 en el ranking mundial, accionando en el Grupo F, lograron un récord de dos victorias, que vinieron ante Colombia y México y cayeron derrotadas ante China 3-0 en el último partido del grupo.

“Será un partido donde nuestras Reinas saldrán a darlo todo en la cancha, conocemos muy bien su estilo de juego y ellas el de nosotros, por eso, pienso que será un partido de muchas alternativas”, dijo Marcos Kwiek, capataz del seleccionado dominicano.

Indicó que en un Campeonato Mundial ningún país le regala nada a nadie, por eso hay que salir a buscar cada punto y cada set para terminar con una victoria, que sería grandiosa para la República Dominicana.

Sostuvo que las jugadoras se sienten en un buen estado anímico y físico para el choque de este domingo.

JOSÉ CÁCERES

  JOSÉ CÁCERES
