Equipo de Leonel Fernández denuncia otras “evidencias” dirigidas a resultados “fraudulentos” en primarias

Los delegados políticos y técnicos del ex presidente y aspirante presidencial Leonel Fernández, anunciaron hoy en rueda de prensa que depositaron otra instancia ante el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), sobre reparo a los procedimientos de cómputos y oposición a que se emita una acta de resultados, así como la oposición a la proclamación de ganador como consecuencia del acta antes mencionada.

Al hablar en nombre de los presentes, el presidente de la JCE Roberto Rosario explicó que esta iniciativa fue adoptada por el equipo de Fernández por una “serie de pruebas, evidencias y testimonios que ha obtenido la dirección política del proyecto” del ex mandatario, que determinarían que en el proceso electoral del seis de octubre hubo acciones dirigidas a producir un resultado fraudulento en el nivel presidencial.

Rosario señaló que no es cierto que la nulidad del nivel presidencial implicaría que se haga lo mismo en otros cargos, como expresan algunas personas, sino que por el contrario, en las investigaciones que han realizado han comprobado que las acciones “fraudulentas” estarían dirigidos especialmente al nivel presidencial donde estaba participando Fernández, “como forma de excluirlo del proceso”.

“Ustedes me dirán cómo es posible que eso ocurra si es el mismo proceso. Antes no se podía porque se votaba con un voto físico, y en una boleta única estaban los candidatos y el ciudadano votaba con un bolígrafo”, dijo Rosario, quien agregó que en esta ocasión cuando usted ponía el dedo en la pantalla, no necesariamente votaba.

“Porque esa pantalla tenía una función informática, que tenía que interpretar que al usted ponerle el dedo ahí, efectivamente estaba dirigiendo esa voluntad para que votara por Leonel Fernández”, refirió.

Sostuvo que han comprobado en un porcentaje considerable que cuando se marcaba la fotografía de Leonel Fernández, el impreso decía todo lo contrario al exhibir “que usted estaba votando por Gonzalo Castillo”.

“Investigaciones realizadas por Participación Ciudadana indican que el 4.7% de los votantes, se encontraron con esa anormalidad en el momento de votar. Eso mediante un estudio estadístico que hicieron conforme a una muestra aleatoria que hicieron de todas las mesas que ellos visitaron”, afirmó.

Insistió que ese mismo informe de Participación Ciudadana dice que al momento de instalar los equipos, el 70% de las máquinas no funcionó adecuadamente y hubo que utilizar el personal de la JCE para lograr que lo hicieran. “Ese mismo informe dice que una cantidad de 4.8% de ciudadanos, cuando fueron a votar, la máquina no pudo expresar la voluntad del lector, de manera que no coincidió la voluntad del lector con la posición de la máquina”.

Otra de las características que, dicen, han aparecido es el hecho de que los resultados contenidos en las actas oficiales que ellos tienen, no guardan relación con lo emitido por la JCE.