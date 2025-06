¡Equipo ideal! José Reyes saca su equipo para el Clásico Mundial

El pimentoso pelotero dominicano José Reyes dice que representar a su país fue una bendición.

«No entiendo cómo hay jugadores que todavía se resisten a representar a su país», dijo Reyes al canal de YouTube de Lidomshop.

«Nada es más grande que representar a su país», recalcó.

«Creo que para el Clásico Mundial del 2026 nos irá muy bien porque siento un entusiasmo muy alto entre los jugadores», dijo Reyes.

De inmediato, Reyes pronosticó cuál sería su equipo ideal del Clásico si fuera ahora:

C – Yainer Díaz

1B – Vladdy Guerrero Jr.

2B – Ketel Marte

SS – Elly de la Cruz

3B – José Ramírez

BD – Manny Machado

OF – Fernando Tatis Jr.

OF – Juan Soto

OF – Julio Rodríguez

P – Framber Valdez

Relevista – Emmanuel Clase

Le recordó a Nelson Cruz, el gerente del Clásico, que lo llame, que quiere ser parte del equipo como lo que sea.

Reyes jugó 16 años en las Grandes Ligas: 4 veces All-Star, líder de bateo, «Bate de Plata», 2,138 hits y 517 bases robadas.

