“Era mi sueño convertirme en Manager de los Mets”v

El dominicano Luis Rojas, quien usará el número 19 en su uniforme, toma las riendas del equipo tras la salida del puertorriqueño Carlos Beltrán, quien se fue tras ser implicado en el escándalo de robo de señas de parte de los Astros en el 2017.

“Llevaré este equipo al éxito”, dijo Rojas. “Era mi sueño convertirme en manager de los Mets de Nueva York. Los Mets son mi familia del béisbol”.

Rojas, de 38 años de edad, es el hijo del ex jugador y manager de Grandes Ligas, Felipe Rojas Alou, y medio hermano del ex ligamayorista Moisés Rojas Alou.

Luis fue coach de control de calidad de los Mets en el 2019, tras 13 años como instructor y manager en el sistema de liga menor del equipo. Además, Rojas—campeón como dirigente de los Leones del Escogido en el 2016—citó la experiencia en la Liga Dominicana como clave para que alguien se prepare para ser piloto en las Grandes Ligas.

Rojas es el sexto capataz dominicano en las Mayores. Él y Felipe serán apenas el quinto dúo padre-hijo en ser managers en MLB.

“Quiero darle las gracias a mi padre, quien me ayudó a balancear el béisbol y la vida”, dijo Rojas. “Fue mi ejemplo a seguir todo el tiempo y lo seguirá siendo. Todas las lecciones que recibí de él me ayudaron mucho en esto”.

Rojas afirmó que estaba listo para este paso, aun cuando su contratación fue algo apurado tras la inesperada salida de Beltrán.

“Estaba preparado para esto”, dijo. “Una cosa que ayuda es que este cuerpo de coaches es bien unido y veníamos trabajando con los planes para preparar al equipo para los entrenamientos”.

Caso Starling Marte

A pesar del aparente interés de los Piratas en cambiar al dominicano Starling Marte más temprano que tarde, los Mets no están activamente en búsqueda de ayuda en los jardines.

“No queremos cambiar lo que tenemos”, dijo el viernes el gerente general de los Mets, Brodie Van Wagenen, cuando le preguntaron sobre sus patrulleros. “Tenemos química. Tenemos una cultura en la que los jugadores quieren estar y son capaces de ayudarse unos a los otros. No preveo que hagamos un cambio que pueda arriesgar lo que tenemos. Si hay una oportunidad de continuar mejorando nuestro roster, exploraremos las opciones, pero nuestro enfoque es llegar listos a los Entrenamientos Primaverales”.

Durante las Reuniones Invernales en diciembre, los Mets entablaron conversaciones con los Piratas acerca de Marte, según múltiples fuentes. El precio que habría pedido Pittsburgh fue considerado exorbitante por Nueva York.

Rojas está feliz.