¡Era un basurero! Kelvin Cruz le hará multiuso a Manganagua

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el presidente del Club de Manganagua, Vinicio Lebrón encabezaron el acto de primer picazo de su multiuso.El ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el presidente del Club de Manganagua, Vinicio Lebrón encabezaron el acto de primer picazo de su multiuso.

Chino Pichardo, deportista de Manganagua, y que falleció durante la Pandemia, gritaba en el barrio que algún día ellos tendrían un multiuso.

La tristeza los agobiaba al ver que en ese lugar lo que había era un basurero.

Se cansaron de enviar cartas, oraron, y Pichardo hasta murió.

Pero los jóvenes siguieron intentándolo, y su presidente Vinicio Lebrón, hoy puede cantar victoria.

“Estoy muy emocionado. Pensé que no llegaría este momento y lo único que puedo hacer es dar gracias al presidente de la República, Luis Abinader y a su ministro de Deportes, Kelvin Cruz”.

Cruz, al anunciar la inversión de 26 millones de pesos dijo:

“Soy un deportista, se lo necesario que es tener un multiuso, y por ello estableceré un récord de esas instalaciones en todo el país”.

Allí se podrá jugar baloncesto, voleibol, actividades familiares, cumpleaños, la iglesia y hasta actividades políticas.

Un grupo de niños deportistas acudió al primer picazo y se mostraron muy contentos.