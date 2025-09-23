¿Eres usuario de prepago? Cómo validar tu línea para no perderla

Las compañías de telecomunicaciones Claro Dominicana y Altice informaron a todos sus clientes de prepago que deben validar su identidad antes del 29 de septiembre de 2025 o se arriesgan a perder su número de teléfono. Esto se hace en cumplimiento de la Resolución 064-2025 del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel).

Esta nueva norma está diseñada para garantizar que cada línea prepago esté registrada a nombre de una persona con identificación oficial. Esto ayudará a prevenir el uso ilegal de servicios móviles, protegerá a los usuarios y ayudará a las autoridades en las investigaciones relacionadas con delitos cometidos con dispositivos móviles.

¿Cómo validar tu número?

En Claro: Marca *456# en tu teléfono. Si solo tienes pasaporte como identificación, debes acudir personalmente a una tienda Claro.

Marca *456# en tu teléfono. Si solo tienes pasaporte como identificación, debes acudir personalmente a una tienda Claro. En Altice: Visita el sitio web identidadprepago.altice.com.do, llama al *555 o acude a cualquier tienda Altice.

El servicio para quienes no validen su identidad antes de la fecha límite se suspenderá temporalmente por hasta dos meses. Si no completan el trámite durante ese plazo, perderán el número de teléfono asignado.

Autoridades y empresas del sector destacan que esta validación es un paso necesario para reforzar la seguridad en las telecomunicaciones, reducir el uso fraudulento de líneas móviles y garantizar que los servicios estén correctamente asociados a personas identificadas.