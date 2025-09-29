Eric Adams se retira de la reelección como alcalde de Nueva York a semanas de los comicios

  • EFE
Eric Adams se retira de la reelección como alcalde de Nueva York a semanas de los comicios

Washington.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.

Adams, que se presentaba como independiente, informó de su decisión en un video publicado en su cuenta personal de X unas semanas antes de que tengan lugar los comicios locales, previstos para el próximo 4 de noviembre.

Pese a que existían especulaciones que apuntaban a que el alcalde podía dar un paso a un lado, este había reiterado en varias ocasiones su intención de aspirar a la reelección y se había mostrado convencido de que podía ganar al candidato demócrata socialista, Zohran Mamdani, que lidera las encuestas.

Su salida, focaliza aún más la carrera entre Mamdani y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que tras perder en las primarias demócratas lanzó su candidatura como independiente.

Según varios medios, los seguidores de Cuomo habían instado a Adams a que se retirara de la contienda para centrar el voto contra el socialista en el exgobernador.

Las últimas encuestas daban pocas esperanzas al actual alcalde para un segundo mandato, ya que le situaban en cuarta posición por detrás de Mamdani, Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.

En su video, Adams no respaldó a ninguno de los candidatos de su espacio político e invitó a los neoyorquinos a no confiar en ninguna de las propuestas, aunque sin mencionarlos explícitamente.

“Los neoyorquinos deberían desconfiar de cualquier político o movimiento político que afirme que debemos destruir por completo los sistemas que creamos juntos a lo largo de generaciones para dar paso a un nuevo orden, no probado, dirigido por supuestos salvadores”, afirmó. 

Alcalde Eric Adams impulsa los pequeños negocios latinos en NYC
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Eric Adams se retira de la reelección como alcalde de Nueva York a semanas de los comicios
Eric Adams se retira de la reelección como alcalde de Nueva York a semanas de los comicios
29 septiembre, 2025
Gana Premio BRÍO 2025 en artes visuales del Bronx, Nueva York
Gana Premio BRÍO 2025 en artes visuales del Bronx, Nueva York
27 septiembre, 2025
New York Fashion Week: Tendencias para primavera
New York Fashion Week: Tendencias para primavera
23 septiembre, 2025
Nueva York espera a RD y PR
Nueva York espera a RD y PR
23 septiembre, 2025
Salud de Alex Bueno: el motivo detrás de su intervención quirúrgica en Nueva York
Salud de Alex Bueno: el motivo detrás de su intervención quirúrgica en Nueva York
19 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Sentido común

#SinFiltro: Sentido común

El fracaso de la receta libertaria de Milei

El fracaso de la receta libertaria de Milei

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

Herencias cruzadas: la historia de los chinos en República Dominicana

Líderes sindicales ponderan discurso del presidente Abinader en ONU

Líderes sindicales ponderan discurso del presidente Abinader en ONU

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo