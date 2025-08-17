Erin, categoría 3, provoca aguaceros y ráfagas en más de 15 provincias

El huracán Erin, actualmente de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se encuentra aproximadamente a 320 km al norte/noroeste de San Juan, Puerto Rico, y unos 269 km al noreste de Cabo Cabrón Samaná.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las bandas nubosas asociadas al fenómeno están generando aguaceros locales, tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas y oleaje peligroso en varias provincias del litoral Atlántico y zonas adyacentes.

Las demarcaciones con mayor exposición incluyen:

Recomendaciones oficiales

Indomet y organismos de protección civil exhortan a la población a:

  • Mantenerse informada a través de los boletines oficiales.
  • Evitar actividades marítimas en la costa norte y noreste.
  • Permanecer en puerto si operan embarcaciones pequeñas o medianas.
  • Estar atentos ante posibles inundaciones costeras y urbanas, especialmente en zonas bajas3.

Pronóstico extendido

Se esperan acumulados de lluvia entre 60 y 80 milímetros en las próximas 24 a 48 horas, con posibilidad de valores superiores en algunas zonas. El oleaje podría superar los 10 pies de altura, lo que representa un riesgo significativo para las comunidades costeras

