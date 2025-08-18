Erin deja aguaceros con ráfagas de viento

Erin deja aguaceros con ráfagas de viento

LLUVIAS

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que hoy ocurrirán aguaceros con tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento sobre demarcaciones del suroeste y sureste, la cordillera Central y zona fronteriza.

También habrá fuertes oleajes y viento desde Cabo Engaño, La Altagracia, hasta Montecristi, en la costa Atlántica y el canal de la Mona, por lo que los operadores de todo tipo de embarcaciones deben permanecer en puerto,

En el resto de la costa Caribeña podrán navegar, pero con precaución.

Puede leer: Comunidad denuncia abandono de escuela en Cancino Adentro

Prevé que el huracán Erin continuará alejándose del área de pronósticos de República Dominicana, pero sus efectos indirectos seguirán incidiendo en el territorio nacional, favoreciendo la ocurrencia de fuertes aguaceros.

Indomet pronostica que las temperaturas seguirán altas, oscilando la mínima entre los 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 grados Celsius.

En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo estará nublado, con posibles aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Para mañana, pronostica que el huracán Erin seguirá alejándose del país, ya que el centro estará en aguas abiertas del Atlántico, pero sus efectos indirectos y una vaguada provocarán aguaceros, truenos, relámpagos y viento frecuentes sobre poblados de noroeste, cordillera Central y la fronteriza.

Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

