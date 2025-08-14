Tormenta tropical Erin podría convertirse este jueves en el primer huracán de la temporada

Tormenta tropical Erin podría convertirse este jueves en el primer huracán de la temporada

Esta imagen proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra la tormenta tropical Erin el miércoles 13 de agosto de 2025. (NOAA vía AP)

La tormenta tropical Erin podría convertirse este jueves en el primer huracán de la temporada en su avance hacia el Caribe, aunque con una desviación más al norte, alejándose de un impacto directo en Puerto Rico.

Se espera que la tormenta permanezca sobre aguas abiertas y se mueva al norte-noreste de islas como Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas y de Estados Unidos y Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Se pronostica que Erin se fortalecerá a una tormenta de categoría 3 a última hora del sábado, lo que marcaría la primera gran tormenta de esta temporada.

Lea más: Cabo Verde declara el estado de emergencia tras tormenta Erin dejará 9 muertos

Trayectoria

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), indicó que Erin se ubica a 1,595 km al este de Las Antillas Menores. Avanza hacia el oeste a unos 28 km/h y se espera que mantenga este movimiento durante las próximas horas.

Sus vientos máximos sostenidos ha aumentado en unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días.

» Estamos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de este sistema tropical, es importante estar atentos a nuestras actualizaciones», señala Indomet.

Con información de EFE y AP.

Tormenta tropical Erin podría convertirse este jueves en el primer huracán de la temporada
