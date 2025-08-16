Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Este sábado 16 de agosto, el meteorólogo John Morales alertó sobre el rápido e inusual fortalecimiento del huracán Erin, que ha sorprendido a expertos por su evolución explosiva en las últimas 24 horas.

Morales informó que los vientos máximos sostenidos de Erin aumentaron en 85 millas por hora en solo un día, un fenómeno que calificó como “sin precedentes”. Este tipo de intensificación supera los estándares típicos de desarrollo ciclónico en el Atlántico.

Entre los más poderosos del Atlántico Según Morales, “por presión barométrica, Erin ya se ubica entre los 20 huracanes más poderosos en la historia del Atlántico”, lo que lo convierte en una amenaza seria para las regiones cercanas a su trayectoria.

Trayectoria y riesgo Aunque Erin se desplaza al norte del Caribe, sin tocar tierra directamente en República Dominicana, se esperan marejadas peligrosas, lluvias intensas y corrientes marinas en zonas costeras. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene vigilancia activa, aunque por ahora no representa peligro directo2.

Recomendaciones