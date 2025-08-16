El huracán Erin alcanzó la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h, informó el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) en su boletín de las 7:00 de la mañana.

Según el reporte, el fenómeno se localiza cerca de la latitud 19.6 norte y longitud 61.5 oeste, a unos 240 km al noreste de la Anguila y se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de traslación de 31 km/h.

«Los vientos con fuerza de huracán se extienden a unos 45 km de su centro de bajas presiones, y los de tormenta tropical se extienden a unos 205 km fuera de su centro», resaltó el indomet.

Aunque Erin continúa sobre aguas abiertas del Atlántico Norte, a cientos de kilómetros del país, sus efectos indirectos ya comienzan a incidir en la República Dominicana.

El Indomet precisó que la circulación del sistema genera un giro gradual del viento hacia el nor/noreste, lo que provocará desde tempranas horas de la mañana fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del Este y Nordeste.

Las primeras localidades en experimentar estas condiciones serían La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez y el Gran Santo Domingo.

Durante la tarde y la noche, las lluvias y tormentas se extenderán hacia San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, Azua y San Juan.

Provincias en alerta por Erin

El Centro de Operaciones de Emergencias declaró las siguientes ocho provincias en alerta verde debido a los efectos del huracán: La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Montecristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

«Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta».

Recomendaciones principales ante un huracán como Erin

Agua potable

Antes del huracán

Prepare un plan de evacuación y conozca los albergues disponibles en su comunidad.

Guarde agua potable, alimentos no perecederos, linternas, radio de baterías y medicinas esenciales.

Refuerce ventanas, puertas y objetos que puedan desprenderse.

Durante el huracán

Mantenga la calma y siga los boletines oficiales del COE e Indomet que estaremos llevando a usted desde el periódico Hoy.

Permanezca en su vivienda o refugio hasta que las autoridades indiquen lo contrario.

Desconecte equipos eléctricos y evite el uso de velas, prefiera linternas de pilas.

Después del huracán