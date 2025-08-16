Erin se convierte en un poderoso huracán categoría 4: descubra lo que se espera para República Dominicana

  • Xiomara Lara
El huracán Erin alcanzó la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 215 km/h, informó el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) en su boletín de las 7:00 de la mañana.

Según el reporte, el fenómeno se localiza cerca de la latitud 19.6 norte y longitud 61.5 oeste, a unos 240 km al noreste de la Anguila y se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de traslación de 31 km/h.

«Los vientos con fuerza de huracán se extienden a unos 45 km de su centro de bajas presiones, y los de tormenta tropical se extienden a unos 205 km fuera de su centro», resaltó el indomet.

Aunque Erin continúa sobre aguas abiertas del Atlántico Norte, a cientos de kilómetros del país, sus efectos indirectos ya comienzan a incidir en la República Dominicana.

El Indomet precisó que la circulación del sistema genera un giro gradual del viento hacia el nor/noreste, lo que provocará desde tempranas horas de la mañana fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del Este y Nordeste.

Las primeras localidades en experimentar estas condiciones serían La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez y el Gran Santo Domingo.

Durante la tarde y la noche, las lluvias y tormentas se extenderán hacia San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, Azua y San Juan.

Provincias en alerta por Erin

COE

El Centro de Operaciones de Emergencias declaró las siguientes ocho provincias en alerta verde debido a los efectos del huracán: La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Montecristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

«Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta».

Recomendaciones principales ante un huracán como Erin

agua embotellada
Agua potable

Antes del huracán

  • Prepare un plan de evacuación y conozca los albergues disponibles en su comunidad.
  • Guarde agua potable, alimentos no perecederos, linternas, radio de baterías y medicinas esenciales.
  • Refuerce ventanas, puertas y objetos que puedan desprenderse.

Durante el huracán

  • Mantenga la calma y siga los boletines oficiales del COE e Indomet que estaremos llevando a usted desde el periódico Hoy.
  • Permanezca en su vivienda o refugio hasta que las autoridades indiquen lo contrario.
  • Desconecte equipos eléctricos y evite el uso de velas, prefiera linternas de pilas.

Después del huracán

  • No consuma agua que no esté clorada o hervida.
  • Evite áreas con cables eléctricos caídos, escombros o vidrios rotos.
  • Colabore con vecinos que puedan necesitar asistencia.
Xiomara Lara

Xiomara Lara

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Máster en Gerencia de Comunicación Corporativa en la Universidad APEC.

