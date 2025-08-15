El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), advirtió que la tormenta tropical Erin podría convertirse este viernes en huracán.

La entidad informó que, a las 5:00 de la mañana de hoy, la tormenta tropical Erin se localizaba cerca de la latitud 17.8 norte y longitud 54.4 oeste, aproximadamente a 920 kilómetros al este de las Antillas Menores.

De acuerdo con el boletín, el fenómeno se desplaza hacia el oeste/noroeste a unos 28 km/h y “se espera que mantenga este movimiento durante este fin de semana”.

Los vientos máximos sostenidos de Erin alcanzan los 110 km/h, con ráfagas superiores, y “se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, por lo que se espera que Erin se convierta hoy en huracán”.

El Indomet detalló que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 150 km fuera de su centro, y que la presión mínima central se mantiene en 997 milibares.

La institución indicó que su próximo boletín será emitido a la 1:00 p. m. y exhortó a la población a “estar atenta a nuestras actualizaciones”.

