Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

Veintidós años después de su primera visita a República Dominicana, Erreway regresó con su gira “Juntos Otra Vez Tour 2025” y ofreció un concierto inolvidable en el Estadio de Softball del Centro Olímpico.

La lluvia que inició a las 8:10 de la noche lejos de apagar los ánimos, se convirtió en parte del espectáculo. “Son efectos especiales que trajimos desde Argentina”, bromeó Felipe Colombo, mientras el público coreaba bajo el agua al subir al escenario a las 9:35 PM.

El grupo, integrado por Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, salió al escenario entre luces y pantallas que recreaban escenas de Rebelde Way. Desde el primer minuto hubo conexión total con el público, que respondió bailando y cantando cada tema, incluso bajo la lluvia.

Erreway cantó sin descanso más de 26 canciones, en un recorrido musical que hizo vibrar a varias generaciones, en concierto que ir acabó a las 11:59 pm

Un viaje por el recuerdo

El show abrió con “Girar”, seguida de la icónica “Rebelde Way”, tema de apertura de la primera temporada de la serie. Luego llegaron “Memoria”, “Tiempo” y “Solo sé”, coreadas con fuerza por los fans.

Camila presentó a Manuel para interpretar “Te soñé”, mientras Felipe dio paso a Benjamín Rojas, quien emocionó con “Solo una vida vivida”. Más adelante, Camila brilló con “Vivo como vivo”, antes de bromear: “En este mundo tan jodido, seguimos cantando juntos después de tantos años”.

Durante el show, Camila también mandó un saludo especial a Norelis, amiga de su madre, a pedido de un fan dominicano. Ese gesto provocó una ola de aplausos entre los asistentes.

Momentos íntimos y baladas

El bloque acústico fue uno de los más emotivos de la noche. Felipe interpretó baladas nostálgicas como “Me da igual”, mientras Camila y Benjamín se unieron para “Un amor verdadero”. Las luces del estadio se apagaron y el público acompañó con las linternas de sus celulares, creando una atmósfera mágica.

También hubo espacio para temas como “Que se siente”, “Vas a salvarte” y “Voy a salir a buscar mi camino”, donde la banda reafirmó su mensaje de esperanza y resistencia.

“Es muy difícil despedirse después de tanto tiempo sin estar aquí”, dijo Felipe, visiblemente emocionado, antes de agradecer al equipo técnico y al público dominicano por su fidelidad.

Final épico

El tramo final del concierto encendió al público con “Inmortal”, “Bonita de más”, “Para cosas buenas” y “Será porque te quiero”.

El cierre llegó con las canciones “Resistiré” y “Sweet Baby” , himno que resumió el espíritu de la noche: la unión, la nostalgia y la fuerza de quienes crecieron con las canciones de Rebelde Way.

Erreway demostró que, más de dos décadas después, la magia sigue intacta. Entre risas, recuerdos y una complicidad que traspasó el escenario, el grupo se despidió prometiendo volver pronto:

“Esta noche fue más que un concierto. Fue una historia que nunca se detiene.”

Santo Domingo respondió con una ovación ensordecedora, celebrando una noche donde la lluvia, la música y la memoria se fusionaron en un solo corazón.