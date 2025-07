Error en cédula termina en bofetada, detector roto y una detención en la JCE

La mañana de este lunes fue escenario de un violento altercado entre un ciudadano, su tía y agentes policiales, tras un conflicto originado por un error en la firma de una cédula. El incidente terminó con una bofetada, un detector de metales roto y una persona detenida.

Las cámaras de Hoy Digital captaron el momento en que Jorlando Ramón corría intentando escapar de las autoridades, luego de romper un detector de metales en la sede de la Junta Central Electoral (JCE). Según su versión, el detonante fue la negativa del personal a corregir la firma en su documento de identidad.

El conflicto escaló cuando Rosalina, tía de Jorlando, intervino en la discusión y abofeteó a uno de los oficiales que intentaba hacer que el joven entrara nuevamente al recinto. Ella alegaba que lo estaban “maltratando”.

«A mí no me hagas fuerza, no le hagas fuerza a ella. Si me sofoco, le voy a faltar el respeto a usted», se escuchaba gritar en medio del forcejeo.

La indignación de Rosalina fue en aumento: «Lo está tratando como que si él es un ladrón… ¡Suéltalo!».

Detector roto en la JCE.

El joven explicó a Hoy por qué lo estaban llevando: «Me están llevando porque yo estoy sacando mi cédula. Esa firma yo no la quería. Yo pagué RD$1,000 por esa cédula y no me la quieren cambiar«.

Sostuvo que en todo momento pidió el cambio de manera educada, pero le respondieron que no era posible. La firma que mostró tenía la tinta corrida y, según se observa en el audiovisual, parecía más una mancha negra que una rúbrica legible.

Rosalina explicó que para solicitar una nueva cédula debía volver a pagar, lo que provocó el estallido. Hasta el momento, Jorlando permanece detenido en la sucursal de la JCE ubicada en la calle Paul Harris.

Versión del seguridad de la JCE

De acuerdo con Ángel Monte de Oca, miembro de seguridad del lugar, Jorlando bajó molesto del departamento de Cedulación, golpeó el lector de metales y huyó.

«Él bajó y le dio una trompa (al lector), y salió huyendo», afirmó.

