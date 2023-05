El 82% de las filtraciones de datos corporativos ocurren por un error humano

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que a medida que aumenta el número de contraseñas, dispositivos y cuentas, nuestra capacidad para realizar un seguimiento de todos estos activos digitales disminuye. En ocasiones terminamos recurriendo a soluciones rápidas pero poco seguras, como reutilizar contraseñas, lo cual solo empeora las cosas. Otros incluso pueden ignorar las advertencias de seguridad por completo sin que esto les importe.

“En el trabajo, el error humano es responsable de aproximadamente el 82% de todas las filtraciones de datos corporativos. Pero la misma complacencia y falta de conocimientos de seguridad también puede tener consecuencias en nuestra vida personal, poniendo en riesgo nuestros datos y dispositivos. Una investigación descubrió 24 mil millones de combinaciones robadas de nombre de usuario/contraseña circulando en los mercados clandestinos de la dark web en 2022. En resumen, debemos mejorar la gestión de los riesgos de seguridad, y eso comienza con la comprensión y mitigación de los impactos más comunes del error humano”, comenta Martina López, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Los principales errores de seguridad digital a evitar según ESET, son hacer clic en enlaces y abrir archivos adjuntos en mensajes no solicitados, omitir actualizaciones, conectar dispositivos USB de terceros, uso

y reutilización de contraseñas débiles, no activar la autenticación en dos pasos (2FA), no hacer una copia de seguridad (backup), usar y compartir dispositivos de trabajo para uso personal y no utilizar software de seguridad en todos los dispositivos.