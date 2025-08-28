Las tarjetas de crédito pueden ser tu peor dolor de cabeza o una herramienta sumamente valiosa y práctica.

La forma en que las uses determinará si te favorecen o si debes considerar seriamente cancelarlas.

Lo recomendable es tener el dinero en efectivo y no usar el plástico de la tarjeta, ya que esta operación puede estar sujeta al pago de muchas más comisiones.

Tarjetas de crédito

Hay que seleccionar la tarjeta según los beneficios que tenga y que puedes usar en el extranjero. Hacerlo es determinante para saber qué comisiones te pueden cobrar por pagar con tarjeta o por sacar dinero en cajeros.

Lo propio es usar la tarjeta de crédito, en lugar de una de débito.

También, se debe tomar en cuenta las millas y puntos para aprovechar las recompensas de la misma.