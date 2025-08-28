Errores al usar la tarjeta en viajes que pueden costarte mucho

Las tarjetas de crédito pueden ser tu peor dolor de cabeza o una herramienta sumamente valiosa y práctica.

La forma en que las uses determinará si te favorecen o si debes considerar seriamente cancelarlas.

Lo recomendable es tener el dinero en efectivo y no usar el plástico de la tarjeta, ya que esta operación puede estar sujeta al pago de muchas más comisiones.

Hay que seleccionar la tarjeta según los beneficios que tenga y que puedes usar en el extranjero. Hacerlo es determinante para saber qué comisiones te pueden cobrar por pagar con tarjeta o por sacar dinero en cajeros.

Lo propio es usar la tarjeta de crédito, en lugar de una de débito.

También, se debe tomar en cuenta las millas y puntos para aprovechar las recompensas de la misma.

