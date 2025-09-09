Errores comunes al llenar formularios de visa que pueden costarte la aprobación

Errores comunes al llenar formularios de visa que pueden costarte la aprobación

Si estás buscando obtener tu visa estadounidense para viajar a Estados Unidos, el primer paso es completar el Formulario DS-160. Sin embargo, es crucial evitar errores comunes que cometen los solicitantes.

Con el objetivo de evitar retrasos en el proceso de visa de inmigrante, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana dio algunos consejos basados en errores que suelen cometer al llenar el formulario DS-160.

Incorrecta escritura del nombre

Uno de los errores más frecuentes al completar el Formulario DS-160 es la incorrecta escritura del nombre. Aproximadamente el 60 por ciento de los solicitantes cometen este error al llenar el documento.

Es esencial completar con precisión los campos de nombre y apellido para evitar complicaciones en el proceso inicial.

Evita el uso de abreviaturas, ya que el nombre debe coincidir exactamente con el del pasaporte.

Equivocaciones en la fecha de nacimiento

Otro error común entre los solicitantes se presenta al registrar la fecha de nacimiento, dado que Estados Unidos utiliza un formato distinto al resto de América Latina. Verifica cuidadosamente el orden de tus datos al completar este campo.

Errores en la identificación de género

También se cometen errores al identificar el género, debido a que el formulario original está redactado en inglés. Se recomienda activar la traducción en el navegador para evitar equívocos en el formulario.

Incorrecta escritura del número de pasaporte

Otro de los errores más habituales es la incorrecta escritura del número de pasaporte, un dato esencial para vincular la visa estadounidense con el documento de viaje en caso de aprobación de la solicitud

Errores comunes al llenar formularios de visa que pueden costarte la aprobación
9 septiembre, 2025
