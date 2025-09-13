¿Es bueno el chocolate para hacer deporte? Expertos responden

Positivo para la salud. Positivo para el deporte. El chocolate, al aportar compuestos bioactivos, puede contribuir a una mejora del rendimiento. Así lo explica la profesora de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Laura Esquius, quien, por medio de un comunicado de prensa de la entidad, destaca las capacidades vasodilatadoras del chocolate a partir de los elementos flavonoides.

El cacao, además, tiene un efecto antioxidante, y por tanto, ayuda a contrarrestar el estrés oxidativo que produce el ejercicio físico a través de sus compuestos polifenoles.

No vale cualquier tipo de chocolate

Pero no todo el tipo de chocolate vale. El chocolate que otorga todos los beneficios citados son los que tienen un 70% o mayor de cacao, y por tanto, los que aportan mayores beneficios por su concentración de flavonoides y su menor contenido de azúcar y grasas añadidas.

Según un estudio de la International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, el consumo de chocolate negro de manera moderada y controlada mejora el rendimiento en pruebas de resistencia. Gracias a los efectos vasodilatadores, los deportes que salen más beneficiados de su ingesta son los que trabajan esta capacidad.

Y estos serían:

Ciclismo

Carrera de fondo

Triatlón

Por otro lado, un estudio reciente de la Universidad de Bolonia determina que el chocolate en jóvenes jugadores de fútbol profesionales mejora la percepción de recuperación, y lo hace de la siguiente forma:

Aliviando el dolor

Reduciendo la hinchazón muscular

Favoreciendo el rendimiento en acciones de alta intensidad

Añadiendo efectos ergogénicos sobre la resistencia, la energía y el control motor

¿Cuándo y cómo ingerirlo?

A continuación, seis pautas:

1- Entre 30 y 90 minutos antes del ejercicio en pequeñas cantidades para no tener molestias digestivas.

2- No ingerirlo justo antes o durante el ejercicio. El cacao puro tarda en digerirse y puede ser molesto para el deportista; además, puede hacer efecto laxante para algunas personas.

3- Tomarlo después del ejercicio, mejor si es en forma de batido para combinar el carbohidratos y proteínas, ayudando a la recuperación.

4- No tomarlo por las noches, ya que puede afectar al sueño, por sus compuestos en cafeína y teobromina que no dejan de ser estimulantes.

5- Ingerirlo en polvo, disuelto en bebidas como leche o bebidas vegetales, o en tableta si es en pequeñas cantidades.

6- Evitar el chocolate comercial que esté ultraprocesado como las tabletas de chocolate con leche, bombones, etc.

Quiénes no deberían tomarlo

Según la experta de la UOC, la ingesta de chocolate no se recomienda ni para personas con problemas gastrointestinales, porque puede agravar los síntomas, ni para personas con tendencia a sufrir migrañas, insomnio o que tengan alta sensibilidad a estimulantes.

Se trata de convertir el chocolate en un integrante de una alimentación saludable para el beneficio de los deportistas, no en un suplemento milagroso, concluye Esquius.