¿Es razonable el precio de la cédula con chip?

El expresidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Jaime Senior, afirmó que el costo de la nueva cédula de identidad y electoral con chip, impulsada por la Junta Central Electoral (JCE), es razonable y está acorde con los beneficios que aporta.

Senior explicó que el presupuesto del proyecto, estimado en mil millones de pesos, podría parecer elevado a primera vista, pero, al dividirlo entre los 9.3 millones de ciudadanos, el costo unitario se sitúa en aproximadamente 625 pesos por cédula.

“Estamos hablando de nueve o diez dólares por un documento electrónico con chip. No me parece una cantidad excesiva, sobre todo si lo comparamos con los estándares internacionales y el nivel de seguridad que se busca implementar”, afirmó.

El exdirigente empresarial resaltó que la actual cédula presenta debilidades, como su diseño con fondo azul en la fotografía ,inconsistente con los estándares internacionales, y la ausencia de elementos tecnológicos robustos para verificar su autenticidad.

Senior defendió la trayectoria reciente de la JCE, a la que calificó como una institución seria, sin escándalos ni cuestionamientos en los últimos cinco años, y consideró que merece un voto de confianza para ejecutar la renovación.

No obstante, advirtió que la Junta debe acompañar la implementación con una campaña de información amplia que explique las diferencias entre la cédula actual y la nueva, así como los plazos y procedimientos para su emisión.

“Es importante que la ciudadanía sepa exactamente qué está pagando el Estado y qué beneficios traerá el nuevo documento”, concluyó.