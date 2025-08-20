 Es realmente malo comer carbohidratos en la noche? La respuesta que no esperabas  

Al despertar, el cuerpo requiere más vitaminas y minerales, por lo que frutas como plátano, manzana o cítricos pueden ser ideales para comenzar el día (Freepik)

Durante años, se ha repetido como mantra que comer carbohidratos en la noche “engorda” o “ralentiza el metabolismo”. Sin embargo, expertos en nutrición están desmintiendo este mito con evidencia científica que podría cambiar la forma en que pensamos sobre la cena.

La creencia de que el cuerpo deja de quemar calorías mientras duerme ha sido ampliamente desacreditada. Aunque la actividad física disminuye durante el sueño, el metabolismo sigue activo, realizando funciones vitales como la reparación celular y la producción hormonal.

Según especialistas, el aumento de peso no depende de la hora en que se consumen los carbohidratos, sino del balance calórico total diario y del tipo de carbohidrato ingerido. Los carbohidratos complejos —como avena, arroz integral y legumbres— pueden incluso mejorar la calidad del sueño al favorecer la producción de serotonina.

Para quienes realizan actividad física en horas vespertinas, consumir carbohidratos en la noche puede ser beneficioso. Ayudan a reponer el glucógeno muscular y favorecen la recuperación. En cambio, si el día ha sido sedentario, el exceso de carbohidratos podría almacenarse como grasa.

¿Qué evitar?

Los expertos recomiendan evitar carbohidratos simples y refinados antes de dormir, como pan dulce, galletas o refrescos, ya que pueden provocar picos de glucosa y alterar el sueño.

Conclusión: Comer carbohidratos en la noche no es malo por sí solo. Lo importante es el tipo de carbohidrato, la cantidad y el contexto personal. La ciencia desmonta el mito y abre la puerta a una alimentación más flexible y consciente.