“Es sabio que el país se abstenga de reconocer un Estado palestino”

El analista geopolítico conservador del Foro por la Paz, reverendo Domingo Paulino Moya, consideró “sabio y oportuno que el presidente Luis Abinader siga dando pasos en la línea conservadora que encabeza la administración del presidente norteamericano Donald Trump, pues esto responde al sentir del pueblo dominicano, en su mayoría de fe cristiana”.

El también presidente del Ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna, INC, quien representa y sostiene la voz evangélica de pensamiento conservador y de apoyo a las libertades públicas, recordó que su discurso ha trascendido a nivel diplomático, llegando incluso a recibir una misiva del expresidente Barack Obama por su labor en defensa de la democracia global.

Paulino Moya señaló que “buscar la creación de un Estado palestino a través de una escalada diplomática para asfixiar al Estado de Israel no contribuye al equilibrio de la gobernanza global. En buen juicio, es improcedente establecer un Estado por la vía de la fuerza, sin consenso ni sana mediación diplomática”.

El vocero evangélico precisó que “el pensamiento dominicano, forjado en los ideales independentistas de Juan Pablo Duarte y en el conservadurismo cristiano, es contrario a que el gobierno emita un voto en la ONU a favor de la creación de un gentilicio que representa odio y terror, aliado a una agenda global contraria a la naturaleza humana”.

Paulino Moya aseguró que este consejo pastoral al presidente Abinader busca que “su gobierno rectifique el voto sobre la creación de un Estado palestino, que, a la luz de Jesucristo y del sentido común, carece de fruto de paz y va a la deriva”.

El director ejecutivo del Foro Permanente de la Paz Política y Social Global manifestó que “la comunidad evangélica dominicana vería con gratitud político-electoral que el presidente Abinader ordene al canciller de la República votar contra la creación de un Estado palestino, hasta que la mediación diplomática logre el consenso y se adopten medidas acordes y de respeto hacia el gobierno de Israel, una nación fuerte en democracia con lazos que nos unen por varias décadas”.

Finalmente, el presidente del Ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna, INC concluyó diciendo que “es importante armonizar con la parte sana del pueblo palestino, de manera que, en su momento y a través de la ONU, se discutan de forma profunda sus aspiraciones. Además, esto permitiría que nuestro país gane confianza en Washington, lo que podría servir de ayuda para sobrellevar los tiempos difíciles que se perciben en el ámbito mundial”.