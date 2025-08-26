¿Es tiempo de gastar o de guardar? Experto explica

¿Sientes que el dinero se te escapa de las manos? La decisión de ahorrar o gastar es un problema que debemos enfrentar a diario y que define no solo nuestra salud financiera, sino también nuestra tranquilidad y proyectos a futuro.

El experto Diego Sosa compartió algunas recomendaciones para entender y analizar tu situación financiera y decidir cuando es más conveniente gastar o ahorrar el dinero.

¿Qué hacer durante el tiempo de abundancia?

«Abundancia no es comprar lo que uno quiere sino que te sobre el dinero al fin del mes. Es tiempo de abundancia cuando llegas a la fecha de cobro final y no tienes inconvenientes, si bien el dinero no está sobrando pero te alcanza para todo», señaló.

Sosa indicó que, durante los tiempos abundantes, las personas se pueden permitir algunos gastos personales o irrelevantes, siempre y cuando, estos no sean prestamos o compras exageradas que lleven a deudas en el futuro.

Mencionó que siempre es conveniente guardar dinero durante la abundancia y recomendó que al menos se ahorren un 10% de los ingresos totales.

¿Qué hacer durante el tiempo de escasez?

«El tiempo de escasez es cuando el dinero no te alcanza. A veces, ni para la segunda semana de la quincena. Mucho menos cuando las personas cobran una vez al mes y no les alcanza para el mes entero», añadió.

Indicó que se debe evitar los gastos irrelevantes para evitar salirse de presupuesto y ser victima de un endeudamiento severo,

Por su parte, expresó que es importante no cometer el error de microgestionar cada centavo. Es importante tener un plan.

La mejor manera de administrar tus finanzas es ahorrar para imprevistos. Está bien gastar dinero en pequeños gastos, pero también deberías ahorrar una gran parte de tus ingresos.