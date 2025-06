Es una gran chepa lograr camas en clínicas por las noches y en el día

A pesar de que República Dominicana tiene más de 12 mil camas en el sector público y privado y 831 en las unidades de cuidados intensivos, la gente pasa “las de Caín” para lograr donde acostarse, si tiene que ser ingresado por una alguna gravedad.

Esto ocurre por lo general, durante las noches, cuando se va de emergencia. Las quejas “llueven” en las emergencias de los centros privados y se “tejen” las más variadas conjeturas, con respecto a la frase, “no hay camas”.

Datos provenientes del Servicio Nacional de Salud (SNS) establecen que en la red pública hay 7,810 camas generales y 409 adicionales en las unidades de cuidados intensivos.

Mientras que, las camas de intensivos en el sector privado ronda las 422 y las 409 pública para adultos, en ambos casos, suman 831. De las camas públicas de cuidados intensivos, 184 están en la región Metropolitana y 89 en el Cibao Norte

Las mayores quejan por camas están en la región Ozama o el también llamado Gran Santo Domingo. En el sector público, en la región Metropolitana hay 2,824 camas, mientras que el Cibao Norte, en el mismo nivel público, tiene 1,184 camas.

Uso de relaciones

Las dificultades para lograr una cama, en caso de una gravedad durante las noches, ha llevado a la clase media a hacer uso de todo tipo de relaciones de poder. “Ayúdame con una cama, tengo un familiar grave”, es la frase de petición de mayor uso. Llamada a funcionarios, grupos de WhatsApp, llamadas a los relacionistas públicos de instituciones publicas y privadas, son algunos de los pedidos de auxilio en medio de la desesperación.

Alrededor de ese tema se escuchan las historias de que las clínicas revisan el consumo del seguro del paciente y comunican que no hay camas. También se argumenta que si la persona que requiere una cama no tiene dinero, se le dice que no hay disponibilidad. La información es vigilada por la Dirección e Información y Defensa del Afiliado (DIDA).

Grandes centros

En Santo Domingo, de los centros privados con mayor cantidad de camas está el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), que tiene 300, de las que están funcionando 292 y 42 destinadas a intensivos, entre adultos y pediatría.

En lo que respecta al Centro de Diagnostico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), tiene 280 camas y 70 en intensivos, que incluye las de pediatría cardiovasculares. La clínica Unión Médica del Norte, en Santiago, tiene 272 , de las cuales, 40 en intensivos de adultos, cuatro para intensivos estético, ocho pediátricas y 20 para intensivos neonatal.

El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) tiene 298 camas, 32 son de cuidados intensivos y 32 ventiladores para pacientes críticamente enfermos. La clínica Corominas cuenta con 139 para internamientos, de las que 28 son de cuidados intensivos y 10 ventiladores.

En tanto que, la Clínica Abreu posee 36 camas, cinco de intensivos y seis ventiladores. Hospiten, con 43, siete de intensivos y cuatro ventiladores. En Punta Cana, el Hospital IMG tiene 19 camas, ocho en intensivos y cuatro ventiladores mecánicos.

Los pediátricos

En lo que respecta a camas de intensivos pediátricos, la red pública tiene 60 camas, de ellas, 39 están en Santo Domingo y once en el Cibao Norte. En lo que concierne a camas para unidades de cuidados intensivos neonatal, la red ya tiene 400, de esas, 179 en el Gran Santo Domingo y 73 en el Cibao Norte.

El sector privado tiene 250 ventiladores.