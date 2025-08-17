Horrible muerte de niña de 7 años en Los Guandules: presentaba golpes, quemaduras y laceraciones

Horrible muerte de niña de 7 años en Los Guandules: presentaba golpes, quemaduras y laceraciones

Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Contra las Personas (Homicidios), apresaron anoche a un hombre y una mujer señalados como responsables de la muerte de una niña de 7 años, quien presentaba múltiples signos de maltrato físico mientras permanecía bajo custodia de la pareja en una residencia del sector Los Guandules, Distrito Nacional.

Los detenidos son Yokeiry Coronado de la Cruz, de 33 años, tutora de la menor, y su compañero sentimental Jeider Montero Medina, de 36 años.

Según el reporte preliminar, la niña había sido entregada en custodia a Coronado de la Cruz por su madre biológica hace aproximadamente cinco meses.

El acta preliminar de levantamiento de cadáver, emitida por el médico legista, certifica que la causa de muerte fue maltrato infantil, tras comprobar que el cuerpo presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones múltiples.

Durante las entrevistas, Montero Medina declaró que su esposa había iniciado el maltrato progresivo hacia la menor hace unos dos meses y medio, incrementándose cada día.

En la fase inicial de las investigaciones, los agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, levantaron diversas evidencias, algunas localizadas en teléfonos celulares.

Vecinos del sector informaron que en días previos notaron actitudes sospechosas, ya que la tutora no permitía que nadie viera a la niña.

El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los estudios correspondientes.

Los detenidos quedaron bajo control del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.

